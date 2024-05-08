МИД потребовал от Мексики принять меры из-за отказов во въезде россиянам

Россия в разговорах с властями Мексики настаивает на принятии мер из-за отказов во въезде россиянам, Мехико занимается урегулированием ситуации, заявила Захарова, отметив, что любые подозрения могут стать основанием для отказа

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Российская сторона в контактах с властями Мексики и мексиканским посольством в Москве настаивает на необходимости принять «исчерпывающие меры», чтобы исключить случаи необоснованных отказов во въезде россиянам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос журналистов. Сообщение опубликовано на сайте МИДа.

Она отметила, что, по данным мексиканской стороны, в последнее время не вводились изменения, ужесточающие миграционное законодательство. По словам Захаровой, власти Мексики занимаются урегулированием ситуации, но вместе с тем подчеркивают, что даже полное соответствие требованиям въезда в страну — наличие должным образом оформленной визы и ее электронного аналога, обратного билета, подтверждения брони в гостинице и достаточной суммы средств — не гарантирует въезда в нее.

«При появлении любых подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы. Этим же могут руководствоваться авиаперевозчики в транзитных пунктах пропуска. <...> Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — сказала представитель МИД России.

В марте—апреле у россиян появились сложности с вылетом из Стамбула рейсами Turkish Airlines в некоторые страны Латинской Америки, среди которых были Мексика и Аргентина. 11 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что трех девушек не пустили на рейс в Мексику, сославшись на сообщение Turkish Airlines с текстом такого содержания: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

24 апреля АТОР сообщила, что Turkish Airlines прекратила продавать билеты на самолеты из России в Мексику, а также предложила турагентам аннулировать билеты на рейсы по этому направлению до 31 июля либо изменить маршрут и даты перелета. Предложение коснулось билетов на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун, которые оформили до 23 апреля.

Российские дипломаты в Турции обратились к Turkish Airlines и МИД страны с просьбой разъяснить ситуацию с недопуском россиян на рейсы в Латинскую Америку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва «неустанно говорит о неприемлемости такой ситуации». Он отметил, что проблема в основном с турецкой стороны, с которой у России очень конструктивные и дружественные отношения, и добавил, что для решения ситуации этот факт будет использован.

Замглавы МИД России Сергей Рябков связал отказ во въезде в Мексику россиянам с давлением США.