В Липецкой и Тамбовской областях с 8 мая ввели режим ЧС из-за заморозков

Еще два региона ввели режим ЧС из-за заморозков

В Липецкой и Тамбовской областях вслед за Воронежской с 8 мая введен режим ЧС в сельском хозяйстве. Там из-за заморозков погибли сельскохозяйственные культуры

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Липецкой области с 8 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов», — говорится в сообщении.

В регионе из-за ночных заморозков пострадали часть хозяйств с плодово-ягодными культурами, а также посевы, сказали в правительстве.

Аналогичное решение принято в Тамбовской области. «С 8 мая на территории Тамбовской области вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с непростой обстановкой в агропромышленном комплексе. Соответствующее постановление сегодня подписал Глава региона Максим Егоров», — говорится в сообщении местного правительства в телеграм-канале. В регионе заморозки в начале мая также привели к гибели сельскохозяйственных культур и повреждению многолетних насаждений.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов ранее отметил, что в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям — в частности, в Краснинском районе, где в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, из-за чего погибли посевы.

В регионе 8, 9 и 10 мая ожидаются новые заморозки, предупредили в Липецком гидрометцентре.

8 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев также ввел в регионе режим ЧС из-за заморозков. По предварительным оценкам регионального минсельхоза, площадь погибших или сильно поврежденных посевов из-за холодов превышает 265 тыс. га.