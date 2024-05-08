«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций
Итальянская «Фиорентина» в гостях сыграла вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Лиги конференций.
У хозяев отличился Максим Де Кёйпер (20-я минута). В составе гостей гол забил Лукас Бельтран (85, с пенальти).
Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Фиорентины», итальянский клуб вышел в финал.
Во второй полуфинальной паре встречаются греческий «Олимпиакос» и английская «Астон Вилла». Ответный матч они проведут 9 мая, в первой игре победили греки — 4:2.
Лига конференций — третий по уровню еврокубковый турнир в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне Лигу конференций выиграл английский «Вест Хэм». Финал нынешнего сезона пройдет в Афинах 29 мая.
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