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«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций

«Фиорентина» сыграла вничью с «Брюгге» и вышла в финал Лиги конференций
Ответная полуфинальная встреча против «Брюгге» завершилась со счетом 1:1. Благодаря победе в первой игре (3:2) итальянский клуб прошел в финал
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Итальянская «Фиорентина» в гостях сыграла вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Лиги конференций.

У хозяев отличился Максим Де Кёйпер (20-я минута). В составе гостей гол забил Лукас Бельтран (85, с пенальти).

Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Фиорентины», итальянский клуб вышел в финал.

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Фото:Reuters

Во второй полуфинальной паре встречаются греческий «Олимпиакос» и английская «Астон Вилла». Ответный матч они проведут 9 мая, в первой игре победили греки — 4:2.

Лига конференций — третий по уровню еврокубковый турнир в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне Лигу конференций выиграл английский «Вест Хэм». Финал нынешнего сезона пройдет в Афинах 29 мая.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига конференций Фиорентина Брюгге
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