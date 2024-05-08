Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов
На восстановление объектов теплоснабжения на Украине, поврежденных в результате российских ударов, понадобится «колоссальная сумма — около $1 млрд», сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов.
По его словам, в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. «Мы потеряли до 8 ГВт энергогенерации», — отметил Шмыгаль.
Глава правительства также сообщил, что Фонд поддержки энергетики Украины собрал более €410 млн. Агентство США по международному развитию (USAID) разработало новую программу поддержки украинского энергетического сектора на $190 млн. «Нам нужно удвоить усилия по привлечению ресурсов», — считает премьер.
С марта этого года украинские власти сообщили о разрушении или повреждении в результате атак на энергетическую инфраструктуру ДнепроГЭС, Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС. Под удары попали также Каневская и Днестровская ГЭС. Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy отметил, что в стране в результате российских ударов была повреждена половина энергетической инфраструктуры.
На прошлой неделе министр энергетики Герман Галущенко заявил, что за последние две недели ущерб энергосистеме составил более $1 млрд. По его словам, летом избежать блэкаутов Украине помогают возобновляемые источники энергии.
Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о «групповом ударе», в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по украинским объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса 8 мая. Тогда Галущенко рассказал, что ночью были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях: в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой. Глава львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении двух энергообъектов в регионе. Российское военное ведомство заявило, что удары были нанесены «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Путин заявлял, что Россия воздерживалась от ударов по энергообъектам на Украине зимой по гуманитарным соображениям, но вынуждена отвечать на атаки на российские энергообъекты.
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