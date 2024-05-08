 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов

Премьер Украины Шмыгаль: на ремонт 800 объектов теплоснабжения нужно $1 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, страна потеряла до 8 ГВт энергогенерации, сказал премьер. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

На восстановление объектов теплоснабжения на Украине, поврежденных в результате российских ударов, понадобится «колоссальная сумма — около $1 млрд», сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов.

По его словам, в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. «Мы потеряли до 8 ГВт энергогенерации», — отметил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что Фонд поддержки энергетики Украины собрал более €410 млн. Агентство США по международному развитию (USAID) разработало новую программу поддержки украинского энергетического сектора на $190 млн. «Нам нужно удвоить усилия по привлечению ресурсов», — считает премьер.

На Украине ограничат энергоснабжение бизнеса и промышленности
Экономика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

С марта этого года украинские власти сообщили о разрушении или повреждении в результате атак на энергетическую инфраструктуру ДнепроГЭС, Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС. Под удары попали также Каневская и Днестровская ГЭС. Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy отметил, что в стране в результате российских ударов была повреждена половина энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе министр энергетики Герман Галущенко заявил, что за последние две недели ущерб энергосистеме составил более $1 млрд. По его словам, летом избежать блэкаутов Украине помогают возобновляемые источники энергии.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о «групповом ударе», в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по украинским объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса 8 мая. Тогда Галущенко рассказал, что ночью были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях: в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой. Глава львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении двух энергообъектов в регионе. Российское военное ведомство заявило, что удары были нанесены «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Путин заявлял, что Россия воздерживалась от ударов по энергообъектам на Украине зимой по гуманитарным соображениям, но вынуждена отвечать на атаки на российские энергообъекты.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Денис Шмыгаль энергетика теплоснабжение
Материалы по теме
Украинцев попросили снизить энергопотребление после ночной атаки
Политика
Глава МИД Украины заявил о повреждении половины энергосистемы страны
Политика
Минэнерго Украины пожаловалось на слишком быстрые потери энергообъектов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций Спорт, 21:41
Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов Экономика, 21:39
Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша Спорт, 21:29
МЮ стал самым дорогим футбольным клубом по версии Sportico Спорт, 21:20
Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера Бизнес, 21:20
Гонконгский поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича» Бизнес, 20:57
Майский снегопад в Москве. Фотогалерея Общество, 20:54
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Майнеры биткоина перешли к накоплению активов. В чем причина Крипто, 20:54
В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 20:53
МИД Узбекистана предупредил о проверках в Казахстане из-за России Политика, 20:45
«ИКС 5» назвала срок распределения акций между держателями расписок в НРД Инвестиции, 20:42
NYT узнала, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего нашли червя-паразита Политика, 20:37
Токаев призвал сделать логистику в ЕАЭС бесшовной Экономика, 20:26
СК завел дело из-за стрельбы по мемориалу «Скорбящий матрос» в Ленобласти Общество, 20:22