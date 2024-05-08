Лидерам ЕАЭС на юбилейном саммите в Москве подали борщ с пампушками

Борщ с пампушками и пожарские котлеты подали лидерам ЕАЭС после саммита в Москве

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на обеде после саммита в Кремле подали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой. Фото меню опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого».

Лидерам предложили на выбор котлету «Пожарская» с картофелем и соусом из вешенок и байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глав государств угощали пельменями с неркой, а также борщом с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной. На десерт подали «Анну Павлову» и щербет из облепихи.

В Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к десятилетию подписания договора об учреждении союза. В Кремле встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также Шавкат Мирзиёев и Мигель Диас-Канель — лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами — наблюдателями при объединении.

По итогам заседания Высшего евразийского экономического совета лидеры стран объединения подписали пакет документов. Среди них — решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения.