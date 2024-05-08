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Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

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Эксклюзивы РБК
Кандидатура исполняющего обязанности министра транспорта Виталия Савельева рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства, сообщили пять источников РБК.
Виталий Савельев
Виталий Савельев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера в новом составе правительства, рассказали РБК пять источников, знакомых с ходом кадровых консультаций.

Два источника уточняют, что параллельно с согласованием кандидатуры Савельева на пост «транспортного» вице-премьера обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера — сейчас вопросы логистики и перевозок, в том числе воздушным транспортом, относятся к сфере компетенций первого вице-премьера Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и другой транспортной инфраструктуры — к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Обсуждается объединение этого функционала у одного «транспортного» вице-премьера, говорят собеседники.

Один из них уточняет, что финального решения о перераспределении не принято.

«Продолжается обсуждение, это один из вариантов», — сказал он.

РБК направил запрос в Минтранс.

Карьера Виталия Савельева

Виталий Савельев руководит министерством транспорта с ноября 2020 года. На этой должности он сменил нынешнего гендиректора «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгения Дитриха. До работы в министерстве с 2009 года Савельев возглавлял крупнейшую российскую авиакомпанию «Аэрофлот» (сменил на этом посту Валерия Окулова, зятя первого президента России Бориса Ельцина).

Под руководством Савельева «Аэрофлот» консолидировал в группу авиаперевозчиков «Владивосток Авиа», «Сахалинские авиатрассы», «Россия». В 2013 году из первых двух авиакомпаний создали «Аврору», в 2014 году в группе появился еще один перевозчик — лоукостер «Победа».

В конце 2019 года президент поручил правительству разработать предложения по созданию специальной авиакомпании для пассажирских перевозок на Дальнем Востоке. В течение 2020 года власти обсуждали, что это будет за компания — новая или на базе действующих. В марте 2021 года «Аэрофлот» продал за 1 рубль 51% акций «Авроры» властям Сахалинской области. О сделке президенту отчитался уже в роли главы Минтранса Виталий Савельев.

В 2022 году Виталию Савельеву пришлось решать новые серьезные отраслевые проблемы — западные санкции, введенные властями США, Евросоюза, Канады и других стран в ответ на начало военной операции России на Украине, осложнили работу компаний отрасли. Вместе с президентом было принято решение перерегистрировать самолеты российских авиакомпаний из иностранных юрисдикций в России, чтобы иметь возможность продолжать их эксплуатацию. На встрече с представителями авиационного сообщества, посвященной 100-летию российской гражданской авиации в феврале 2023 года, президент отметил, что решение оставить самолеты в России принял именно министр: «Виталий Геннадьевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Но он сохранил отрасль».

Быстрого реагирования потребовали от Минтранса в последние два года и вопросы перенаправления логистических и грузопотоков (в связи с переориентацией на новые рынки сбыта), модернизации пунктов пропуска на границах, организации работ по обеспечению транспортной безопасности и другие.

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