Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло в лидеры Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша

Махачкалинский клуб обыграл «Химки» со счетом 1:0 и обошел их в турнирной таблице

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли «Химки» со счетом 1:0 в домашнем матче перенесенного 24-го тура Первой лиги.

Единственный гол забил Ражаб Магомедов на 79-й минуте.

«Динамо» набрало 58 очков и возглавило турнирную таблицу Первой лиги за три тура до финиша. На счету «Химок» 57 очков.

В зоне стыковых матчей находятся тольяттинский «Акрон» (53 очка) и московская «Родина» (49).

В следующем (32-м) туре «Динамо» 12 мая в гостях сыграет с «Акроном», «Химки» в тот же день тоже в гостях встретятся с «Ленинградцем».