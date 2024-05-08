Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша
Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли «Химки» со счетом 1:0 в домашнем матче перенесенного 24-го тура Первой лиги.
Единственный гол забил Ражаб Магомедов на 79-й минуте.
«Динамо» набрало 58 очков и возглавило турнирную таблицу Первой лиги за три тура до финиша. На счету «Химок» 57 очков.
В зоне стыковых матчей находятся тольяттинский «Акрон» (53 очка) и московская «Родина» (49).
В следующем (32-м) туре «Динамо» 12 мая в гостях сыграет с «Акроном», «Химки» в тот же день тоже в гостях встретятся с «Ленинградцем».
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