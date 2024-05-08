 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло в лидеры Первой лиги
Махачкалинский клуб обыграл «Химки» со счетом 1:0 и обошел их в турнирной таблице
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли «Химки» со счетом 1:0 в домашнем матче перенесенного 24-го тура Первой лиги.

Единственный гол забил Ражаб Магомедов на 79-й минуте.

«Динамо» набрало 58 очков и возглавило турнирную таблицу Первой лиги за три тура до финиша. На счету «Химок» 57 очков.

Курбан Бердыев получил должность в клубе из Первой лиги
Спорт
Курбан Бердыев

В зоне стыковых матчей находятся тольяттинский «Акрон» (53 очка) и московская «Родина» (49).

В следующем (32-м) туре «Динамо» 12 мая в гостях сыграет с «Акроном», «Химки» в тот же день тоже в гостях встретятся с «Ленинградцем».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Махачкала ФК Химки
Материалы по теме
Экс-тренер сборной России покинул худший клуб Первой лиги
Спорт
Вадим Евсеев ушел из оказавшегося в зоне вылета клуба Первой лиги
Спорт
Клуб Первой лиги выбил аутсайдера РПЛ из Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций Спорт, 21:41
Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов Экономика, 21:39
Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша Спорт, 21:29
МЮ стал самым дорогим футбольным клубом по версии Sportico Спорт, 21:20
Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера Бизнес, 21:20
Гонконгский поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича» Бизнес, 20:57
Майский снегопад в Москве. Фотогалерея Общество, 20:54
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Майнеры биткоина перешли к накоплению активов. В чем причина Крипто, 20:54
В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 20:53
МИД Узбекистана предупредил о проверках в Казахстане из-за России Политика, 20:45
«ИКС 5» назвала срок распределения акций между держателями расписок в НРД Инвестиции, 20:42
NYT узнала, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего нашли червя-паразита Политика, 20:37
Токаев призвал сделать логистику в ЕАЭС бесшовной Экономика, 20:26
СК завел дело из-за стрельбы по мемориалу «Скорбящий матрос» в Ленобласти Общество, 20:22