 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова пообещала жесткий ответ на высылку военного атташе из Британии

МИД: Россия даст жесткий и соразмерный ответ на действия Лондона
Решение британских властей ввести ограничения в отношении российских дипломатов представитель МИД России назвала проявлением предвзятости и враждебности. И предупредила, что на недружественные действия последует реакция
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Россия жестко и взвешенно ответит на решение властей Великобритании выслать из страны российского военного атташе и ввести ограничения в отношении ее дипломатов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной», — пообещала Захарова.

Она высказала мнение, что правительство Великобритании «прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации». «Действия властей Великобритании, которые буквально захлебываются в русофобии, полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении», — заявила Захарова.

Британский МИД вызвал посла России для объявления об антишпионских мерах
Политика
Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

Обвинения в причастности России к пожару на коммерческих объектах в Лондоне представитель российского МИДа назвала «откровенной ложью», необходимой для обоснования «антироссийских мер». По словам Захаровой, в Москве считают «крайне безответственными и категорически неприемлемыми» утверждения британской стороны.

В посольстве России в Лондоне заявили, что новые ограничения властей Великобритании серьезно осложняют работу российского диппредставительства. В посольстве выразили сожаление, что «в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи».

Глава британского МВД Джеймс Клеверли ранее объявил, что из Лондона вышлют российского военного атташе. Кроме того, власти Великобритании лишат статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, а также введут новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничат срок пребывания российских дипломатов в стране.

Клеверли объяснил, что меры введены в ответ на российскую военную операцию на Украине, кибератаки и шпионаж, в причастности к которым подозревают россиян. Поводом для ограничений британские власти также назвали поджог в Лондоне ангара, которым пользовались украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK. По версии правоохранителей, людей, совершивших поджог, завербовал британец, действовавший «в интересах России».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
Великобритания Мария Захарова МИД посольство
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Великобритания вышлет российского военного атташе
Политика
Захарова назвала «скалозубством» бойкот Британией инаугурации Путина
Политика
Представители ЕС и Великобритании не приедут на инаугурацию Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
Путин заявил о рекордном товарообороте с Арменией Экономика, 23:08
Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления Политика, 22:52
Пентагон подтвердил вывод войск США из Нигера Политика, 22:44
Трое российских туристов пропали в горах Киргизии Общество, 22:25
МИД потребовал от Мексики принять меры из-за отказов во въезде россиянам Политика, 22:09
IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ Спорт, 22:04
Переулок в Париже переименуют в честь Навального Политика, 22:01
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Еще два региона ввели режим ЧС из-за заморозков Общество, 22:00
Захарова пообещала жесткий ответ на высылку военного атташе из Британии Политика, 21:55
Лидерам ЕАЭС на юбилейном саммите в Москве подали борщ с пампушками Политика, 21:52
«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций Спорт, 21:41
Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов Экономика, 21:39
Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша Спорт, 21:29
МЮ стал самым дорогим футбольным клубом по версии Sportico Спорт, 21:20