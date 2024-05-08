Захарова пообещала жесткий ответ на высылку военного атташе из Британии
Россия жестко и взвешенно ответит на решение властей Великобритании выслать из страны российского военного атташе и ввести ограничения в отношении ее дипломатов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной», — пообещала Захарова.
Она высказала мнение, что правительство Великобритании «прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации». «Действия властей Великобритании, которые буквально захлебываются в русофобии, полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении», — заявила Захарова.
Обвинения в причастности России к пожару на коммерческих объектах в Лондоне представитель российского МИДа назвала «откровенной ложью», необходимой для обоснования «антироссийских мер». По словам Захаровой, в Москве считают «крайне безответственными и категорически неприемлемыми» утверждения британской стороны.
В посольстве России в Лондоне заявили, что новые ограничения властей Великобритании серьезно осложняют работу российского диппредставительства. В посольстве выразили сожаление, что «в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи».
Глава британского МВД Джеймс Клеверли ранее объявил, что из Лондона вышлют российского военного атташе. Кроме того, власти Великобритании лишат статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, а также введут новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничат срок пребывания российских дипломатов в стране.
Клеверли объяснил, что меры введены в ответ на российскую военную операцию на Украине, кибератаки и шпионаж, в причастности к которым подозревают россиян. Поводом для ограничений британские власти также назвали поджог в Лондоне ангара, которым пользовались украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK. По версии правоохранителей, людей, совершивших поджог, завербовал британец, действовавший «в интересах России».
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