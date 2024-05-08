Токаев призвал сделать логистику в ЕАЭС бесшовной

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Износ транспортной и логистической инфраструктуры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может стать более ощутимым в ближайшие годы, поэтому объединению следует модернизировать и расширять единый Евразийский коридор, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Его слова приводит сайт администрации президента.

«Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры. Недаром говорят, что там, где прокладываются рельсы, открывается путь к новым возможностям», — сказал Токаев.

Он отметил, что в Казахстане до 2030 года власти планируют отремонтировать 11 тыс. дорог и продолжить более 5 тыс. км новых железных дорог.

«В планах также запуск пяти трансграничных транспортно-логистических хабов на границе с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море», — отметил лидер Казахстана.

В связи с этим в ЕАЭС важно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. «Важно создать «бесшовную» логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора», — подчеркнул Токаев.

В Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза, приуроченный к десятилетию объединения. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В заседании Высшего евразийского экономического совета также принимают участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами — наблюдателями при объединении.

В ходе заседания президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС продемонстрировал устойчивость перед лицом новых вызовов, в том числе санкций со стороны Запада. По его словам, адаптироваться к изменениям помогли совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей.