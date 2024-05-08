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IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ

IIHF оштрафовала ФХР на 1 млн швейцарских франков за выступление Федотова в КХЛ
Сумма штрафа составила 1 млн швейцарских франков (100,525 млн руб.). В ФХР заявили, что оспорят это решение
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России (ФХР) штрафа в размере 1 млн швейцарских франков за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023/24 года в составе ЦСКА. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Комитет решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов IIHF.
В ФХР заявили, что оспорят вынесенное решение в установленном порядке.

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Спорт
Иван Федотов

Федотов перед позапрошлым сезоном вместо поездки в НХЛ, где у него был контракт с «Филадельфией», был внезапно призван в армию, а после завершения службы голкипер подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

В НХЛ посчитали, что его годовой контракт все еще в силе, а ЦСКА заявлял, что соглашение с «Филадельфией» не имеет юридической силы. КХЛ в итоге разрешила ему играть за ЦСКА.

IIHF за это запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и оштрафовала ФХР, а ее дисциплинарный комитет в декабре отклонил апелляцию игрока и клуба.

В прошедшем сезоне ЦСКА вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде от ярославского «Локомотива». После этого армейцы решили расторгнуть контракт с 27-летним Федотовым и тот отправился в «Филадельфию». Он даже успел провести три матча в НХЛ, а в апреле подписал новый двухлетний контракт на сумму $6,5 млн.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) ХК ЦСКА ФХР Иван Федотов
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