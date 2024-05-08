В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В 20:51 мск Гладков сообщил об отмене сигнала.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и районе в третий раз за сутки. Ночью сирены включали дважды — около 00:09 и 02:39. Днем сирены прозвучали примерно в 13:16. В 11:39 МЧС Белгородской области предупредило об опасности атаки беспилотников.

За день несколько населенных пунктов региона подверглись атакам со стороны Украины. Так, села Малиновка и Ровенёк Белгородского района атаковали дроны-камикадзе. Никто не пострадал, повреждены грузовой автомобиль и частный дом.

Село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остался ряд населенных пунктов. Над областью также были сбиты несколько беспилотников.