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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В 20:51 мск Гладков сообщил об отмене сигнала.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и районе в третий раз за сутки. Ночью сирены включали дважды — около 00:09 и 02:39. Днем сирены прозвучали примерно в 13:16. В 11:39 МЧС Белгородской области предупредило об опасности атаки беспилотников.

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

За день несколько населенных пунктов региона подверглись атакам со стороны Украины. Так, села Малиновка и Ровенёк Белгородского района атаковали дроны-камикадзе. Никто не пострадал, повреждены грузовой автомобиль и частный дом.

Село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остался ряд населенных пунктов. Над областью также были сбиты несколько беспилотников.

В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность
В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность

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Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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