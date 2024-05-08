 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Смерть Навального в колонии ,  
0 

Переулок в Париже переименуют в честь Навального

Сюжет
Смерть Навального в колонии
В 16-м округе Парижа, где находится российское посольство, решили переименовать переулок в честь Навального
Вид на 16-й округ Парижа
Вид на 16-й округ Парижа (Фото: Wikimedia Commons)

Районный совет 16-го округа Парижа единогласно проголосовал за переименование переулка в честь Алексея Навального, который в феврале умер в колонии на Ямале. Об этом мэрия 16-го округа сообщила в соцсети X.

Предложение поступило от главы округа Фрэнсиса Шпинера. Конкретный переулок, который будет переименован, не называется.

В 16-м округе Парижа на бульваре Лан находится посольство России во Франции. Рядом, на проспекте Шантмес, расположен мемориал Навальному.

Депутаты местного совета хотели, чтобы в честь Навального переименовали именно проспект Шантмес, однако, написала одна из депутатов, Жюли Бойо, в X, в целях скорейшего принятия решения в первоначальный текст были внесены поправки. По ее словам, от идеи переименовать проспект Шантмес депутаты окончательно не отказались.

В Кремле оценили выводы WSJ о Путине и смерти Навального
Политика
Дмитрий Песков

Навальный умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. По данным ФСИН, ему стало плохо после прогулки, и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно. 22 февраля мать Навального Людмила получила свидетельство о его смерти, где говорилось, что он умер по естественным причинам.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Алексей Навальный Париж переименование улиц Франция посольство России
Материалы по теме
РПЦ запретила в служении проводившего панихиду по Навальному священника
Общество
ЕС ввел санкции против 33 россиян из-за смерти Алексея Навального
Политика
Песков объяснил слова Путина об обмене Навального
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
Путин заявил о рекордном товарообороте с Арменией Экономика, 23:08
Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления Политика, 22:52
Пентагон подтвердил вывод войск США из Нигера Политика, 22:44
Трое российских туристов пропали в горах Киргизии Общество, 22:25
МИД потребовал от Мексики принять меры из-за отказов во въезде россиянам Политика, 22:09
IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ Спорт, 22:04
Переулок в Париже переименуют в честь Навального Политика, 22:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Еще два региона ввели режим ЧС из-за заморозков Общество, 22:00
Захарова пообещала жесткий ответ на высылку военного атташе из Британии Политика, 21:55
Лидерам ЕАЭС на юбилейном саммите в Москве подали борщ с пампушками Политика, 21:52
«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций Спорт, 21:41
Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов Экономика, 21:39
Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша Спорт, 21:29
МЮ стал самым дорогим футбольным клубом по версии Sportico Спорт, 21:20