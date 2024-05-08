Переулок в Париже переименуют в честь Навального

В 16-м округе Парижа, где находится российское посольство, решили переименовать переулок в честь Навального

Вид на 16-й округ Парижа (Фото: Wikimedia Commons)

Районный совет 16-го округа Парижа единогласно проголосовал за переименование переулка в честь Алексея Навального, который в феврале умер в колонии на Ямале. Об этом мэрия 16-го округа сообщила в соцсети X.

Предложение поступило от главы округа Фрэнсиса Шпинера. Конкретный переулок, который будет переименован, не называется.

В 16-м округе Парижа на бульваре Лан находится посольство России во Франции. Рядом, на проспекте Шантмес, расположен мемориал Навальному.

Депутаты местного совета хотели, чтобы в честь Навального переименовали именно проспект Шантмес, однако, написала одна из депутатов, Жюли Бойо, в X, в целях скорейшего принятия решения в первоначальный текст были внесены поправки. По ее словам, от идеи переименовать проспект Шантмес депутаты окончательно не отказались.

Навальный умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. По данным ФСИН, ему стало плохо после прогулки, и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно. 22 февраля мать Навального Людмила получила свидетельство о его смерти, где говорилось, что он умер по естественным причинам.