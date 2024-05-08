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Трое российских туристов пропали в горах Киргизии

МЧС: трое россиян пропали в горах Киргизии
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Трое туристов из России пропали в горах Аламединского района Чуйской области Киргизии, их ищут. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, трое россиян — двое 62-летних граждан и один 58-летний — отправились в поход из ущелья Иссык-Ата к ущелью Аламедин 30 апреля. Позже связь с ними пропала. В 15:45 по местному времени 8 мая трое спасателей отправились на поиски туристов.

В конце февраля в Киргизии пропал российский альпинист Евгений Глазунов. Связь с ним прервалась 16 февраля в районе пика Аксу (высота — 5355 м). Поиски Глазунова начались только 21 февраля, когда в горах улучшилась погода.

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Фото:МЧС России

На следующий день спасатели нашли тело альпиниста. Главный редактор портала Mountain.ru Анна Пиунова предположила, что причиной гибели Глазунова стал камнепад.

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