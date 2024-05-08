Майский снегопад в Москве. Фотогалерея
В Москве второй раз с начала недели выпал снег.
Как рассказал РБК синоптик Александр Шувалов, мокрый снег ожидается и 9 мая, преимущественно в первой половине дня. Осадки будут достаточно интенсивными, но сугробов ждать не стоит.
«Однако уже 10 мая, с приходом тепла, снежный покров начнет таять, и мы окончательно попрощаемся с зимними пейзажами», — пообещал Шувалов.
В прошлый раз в столице и области снег прошел 7 мая. Из-за резкого похолодания в Москве включили отопление.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика