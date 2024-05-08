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Общество ,  
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Майский снегопад в Москве. Фотогалерея

Появились фото последствий снегопада в Москве
Снег в столице выпал второй раз с начала недели. Он ожидается и 9 мая, прогнозирует синоптик Александр Шувалов

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Роман Денисов / Global Look Press
Фото: РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Роман Денисов / Global Look Press
Фото: РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Роман Денисов / Global Look Press
Фото: РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве второй раз с начала недели выпал снег.

Как рассказал РБК синоптик Александр Шувалов, мокрый снег ожидается и 9 мая, преимущественно в первой половине дня. Осадки будут достаточно интенсивными, но сугробов ждать не стоит.

«Однако уже 10 мая, с приходом тепла, снежный покров начнет таять, и мы окончательно попрощаемся с зимними пейзажами», — пообещал Шувалов.

В прошлый раз в столице и области снег прошел 7 мая. Из-за резкого похолодания в Москве включили отопление.

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Яна Баширова Яна Баширова, Елена Чернышова
Москва снег
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