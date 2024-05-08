 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Узбекистана предупредил о проверках в Казахстане из-за России

МИД Узбекистана предупредил о новых условиях въезда в Казахстан из-за России
Гражданам Узбекистана для въезда в Казахстан нужно проверить, нет ли у них штрафов или правонарушений в России, из-за двустороннего соглашения Москвы и Астаны, предупреждает узбекский МИД
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Гражданам Узбекистана, планирующим поездки в Казахстан, следует удостовериться, что препятствия для въезда нет не только в республику, но и в Россию из-за двусторонних соглашений Москвы и Астаны, сообщил узбекский МИД.

«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в публикации в телеграм-канале дипведомства.

МИД предупреждает, что, если казахстанские власти выявят у гражданина Узбекистана нарушения во время пребывания в России или неоплаченный там штраф, его могут не пустить в страну или не выпустить из нее.

Власти Узбекистана решили усилить меры по предотвращению терактов
Политика

В конце апреля дипведомства Таджикистана и Киргизии рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию без веской причины в связи с дополнительными мерами безопасности и контроля на погранпунктах, введенных после теракта в «Крокус Сити Холле».

Этому предшествовали сообщения о массовых отказах во въезде в Россию гражданам Таджикистана, в том числе на российско-казахстанской границе. Российский МИД объяснил это мерами безопасности на фоне повышенной террористической угрозы после теракта в «Крокусе», которые применяются вне зависимости от национальности въезжающих.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате стрельбы и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. По делу арестовали 12 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

После этого власти Узбекистана усилили меры по охране общественного порядка и предотвращению возможных терактов.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Узбекистан Казахстан въезд в Россию
Материалы по теме
Власти Узбекистана решили усилить меры по предотвращению терактов
Политика
Армения, Азербайджан и Узбекистан осудили теракт в «Крокусе»
Политика
МИД Казахстана отозвал дипломата из ОАЭ после заявления его жены
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций Спорт, 21:41
Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов Экономика, 21:39
Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша Спорт, 21:29
МЮ стал самым дорогим футбольным клубом по версии Sportico Спорт, 21:20
Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера Бизнес, 21:20
Гонконгский поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича» Бизнес, 20:57
Майский снегопад в Москве. Фотогалерея Общество, 20:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Майнеры биткоина перешли к накоплению активов. В чем причина Крипто, 20:54
В Белгороде в третий раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 20:53
МИД Узбекистана предупредил о проверках в Казахстане из-за России Политика, 20:45
«ИКС 5» назвала срок распределения акций между держателями расписок в НРД Инвестиции, 20:42
NYT узнала, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего нашли червя-паразита Политика, 20:37
Токаев призвал сделать логистику в ЕАЭС бесшовной Экономика, 20:26
СК завел дело из-за стрельбы по мемориалу «Скорбящий матрос» в Ленобласти Общество, 20:22