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NYT узнала, что в мозге Роберта Кеннеди-младшего нашли червя-паразита

NYT: в мозге у Роберта Кеннеди-младшего нашли мертвого паразита
Сюжет
Выборы в США
В 2010 году Кеннеди-младший страдал от потери памяти и спутанности сознания. На снимках была обнаружена аномалия, которая, по мнению одного из врачей, «была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть и умер»
Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший (Фото: Mario Tama / Getty Images)

В мозге у племянника убитого президента США Джона Кеннеди, независимого кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего нашли мертвого паразита, пишет газета The New York Times со ссылкой на заявления
политика 2012 года, которые он сделал во время бракоразводного процесса с его второй женой Мэри Кеннеди.

По словам Кеннеди-младшего, в 2010 году он страдал от потери памяти и спутанности сознания. Политик проконсультировался с несколькими неврологами, некоторые обнаружили на снимках темное пятно и пришли к выводу, что у него опухоль мозга, рассказывал он в 2012 году. В 2009 году на 78-м году жизни от рака мозга скончался его дядя, сенатор Эдвард Кеннеди.

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Роберт Кеннеди-младший

Кеннеди-младшего направили в медицинский центр Университета Дьюка, где оперировали его дядю. Однако перед поездкой ему позвонил врач из Пресвитерианской больницы в Нью-Йорке, который придерживался другого мнения: тот считал, что у Кеннеди-младшего в голове был мертвый паразит. По мнению врача, аномалия, обнаруженная на снимках, «была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть и затем умер», говорил Кеннеди-младший.

Кандидат в президенты страдал и от других заболеваний: его госпитализировали по меньшей мере четыре раза из-за фибрилляции предсердий — нарушения сердечного ритма, отмечает издание. У него также диагностировали отравление ртутью из-за употребления в пищу чрезмерного количества рыбы.

«Очевидно, у меня когнитивные нарушения, — признавался он в 2012 году. — У меня кратковременная потеря памяти и у меня долговременная потеря памяти, которая влияет на меня».

В интервью NYT Кеннеди-младший заявил, что уже выздоровел и больше не имеет проблем с памятью. Пресс-секретарь его штаба Стефани Спир на вопрос о проблемах со здоровьем у политика, которые могли бы поставить под сомнение его пригодность к должности президента, ответила: «Это забавное предположение, учитывая конкуренцию».

Опрошенные изданием эксперты предположили, что обнаруженный в мозге Кеннеди-младшего паразит — это личинка свиного цепня. При этом профессор кафедры инфекционных болезней Техасского университета в Галвестоне Клинтон Уайт усомнился в словах Кеннеди-младшего о том, что личинка «съела часть его мозга». Профессор пояснил, что она выживает за счет питательных веществ, поступающих из организма.

Как отмечает газета, сейчас 70-летний Кеннеди-младший демонстрирует свой атлетизм и относительную молодость как преимущество перед соперниками: 81-летним президентом Джо Байденом и его предшественником, 77-летним Дональдом Трампом.

В феврале был опубликован отчет спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байдена охарактеризовали как «пожилого человека с добрыми намерениями и плохой памятью». В нем утверждалось, что американский лидер во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов, в частности — когда он занимал должность вице-президента (2009–2017) и когда умер его старший сын Бо (он скончался от рака в мае 2015 года).

«Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — ответил на это Байден и почти сразу перепутал президента Египта с президентом Мексики.

Трамп в том же месяце утверждал, что «без ошибок» прошел два когнитивных теста, и настаивал на том, чтобы то же сделал Байден.

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Елена Чернышова
Роберт Кеннеди-младший Здоровье
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