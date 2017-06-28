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Врагов России отправят в «черную книгу»
Газета № 111 (2608) (2806) Политика, 27 июн, 18:16
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Врагов России отправят в «черную книгу»
Сенаторы озаботились негативным влиянием на национальный суверенитет
В Совете Федерации прошло первое заседание временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Ее участники обсудили создание специального списка физических и юридических лиц, оказывающих негативное влияние на российский суверенитет
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Временная группа Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России провела первое заседание. На заседании заместитель председателя комитета верхней палаты по международным делам Андрей Климов предложил создать «черную книгу» вмешательств в российскую внутреннюю политику, передает корреспондент РБК. «Мы тем самым будем смотреть на инструментарий наших оппонентов и отрабатывать более надежные методы», — пояснил сенатор. Он добавил, что пока временной комиссии неясны критерии, по которым будет определяться факт внешнего вмешательства. Этим сенаторы займутся на следующих заседаниях комиссии, отметил Климов.

Члены Совета Федерации в ходе заседания сформировали три рабочие группы — по защите государственного суверенитета на территории России, по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела, и по подготовке предложений по совершенствованию российского законодательства. В поддержку этим группам сенаторы сформируют экспертную группу, говорится в материалах к заседанию.

Сенаторы попросят помощи и у внешних экспертов: к примеру, после заседания встретятся с представителями Росфинмониторинга, чтобы обсудить финансирование, которое получают из-за рубежа некоторые российские компании и СМИ. Климов предложил дать Минюсту право проводить расследования в отношении средств массовой информации, подозреваемых в ​том, что они работают в пользу других государств.

Такие меры, по мнению сенаторов, необходимы: США и другие страны многократно вмешивались во внутреннюю российскую политику, заявил на заседании глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, с 1946 года США 80 раз вмешивались в ход выборов в других странах. «В эту цифру не входят военные операции по свержению режимов, военные перевороты, которые происходили в соответствующих странах после избрания неугодных американцам кандидатов, как, скажем, в Иране, Конго, Гватемале, Чили», — подчеркнул сенатор.

Особое внимание комиссия уделит тому, чтобы помешать другим государствам вмешаться в ход региональных выборов в сентябре 2017 года и президентских — в 2018 году. Об этом говорится в материалах заседания.

Количество хакерских атак, совершенных американцами в отношении россиян, в разы превышает «обратную статистику», рассказал Косачев. «С нашей, российской территории в отношении американских компьютеров, если говорить о кибербезопасности, исходит не более двух процентов атак из общего объема кибератак на американские компьютеры», — подчеркнул он. В то же время на российскую электронную инфраструктуру из всего объема кибератак 28–29% исходят «с американской территории», заявил глава комитета верхней палаты.

За несколько дней до заседания комиссии в Совфеде представители Министерства внутренней безопасности США заявили, что в 2016 году «русские хакеры» атаковали избирательные системы в 21 американском штате, пытаясь повлиять на ход предвыборной президентской кампании. После этого глава ЦРУ Майк Помпео рассказал о попытках Кремля подорвать американскую демократию, вмешиваясь в ход выборов.

Совет Федерации одобрил создание временной комиссии по защите государственного суверенитета на заседании 14 июня. «Запад все активнее пытается повлиять на внутреннюю политику России», — объясняли в верхней палате эту инициативу. Ранее «Коммерсантъ», который анонсировал создание этой комиссии, отмечал, что она будет работать в основном с «лояльными Западу российскими СМИ» и «неправительственными организациями, ставящими целью нагнетание протестных настроений в России».

«Это иррациональная потребность поощрять стереотипы о чучхеизации (изоляционизме. — РБК) России плюс рациональная конкуренция в попытке первыми угадать желания первых лиц страны», — прокомментировал инициативу сенаторов глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В создании комиссии по госсуверенитету он видит и попытку руководства верхней палаты напомнить о себе Кремлю и подчеркнуть лояльность перед президентской кампанией. По мнению эксперта, никакой необходимости в дополнительном контроле за лояльными к Западу СМИ сейчас нет, поскольку администрация президента вполне справляется с «контролем за народными радио, телеканалами и газетами».

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , внутренняя политика , сенаторы
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