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Губернаторам оставят на пиар
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Губернаторам оставят на пиар
Газета № 108 (2604) (2306) Политика, 22 июн, 17:58
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Губернаторам оставят на пиар
Единороссы выступили против запрета бюджетных трат на рекламу глав регионов
Комитет Думы по местному самоуправлению отложил рассмотрение законопроекта о запрете губернаторам тратить бюджетные деньги на самопиар. На этом настояли единороссы, не поддержавшие инициативу авторов законопроекта
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

В четверг, 22 июня, комитет Госдумы по местному самоуправлению (МСУ) рассматривал законопроект, который запрещает региональным властям тратить деньги на информирование граждан о своей деятельности.

Документ внесли в конце 2015 года депутаты Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Законопроект вносит поправку в закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти», который регламентирует работу чиновников и депутатов разных уровней.

Региональные власти «не вправе осуществлять прямо или косвенно расходы на информирование о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с оказанием государственных услуг, и случаев, прямо установленных федеральными законами», говорится в законопроекте.

​Присутствовавшая на заседании в четверг, 22 июня, первый зампредседателя комитета Госдумы по местному самоуправлению от «Единой России» Ирина Гусева заявила, что единороссы не поддержат этот документ. По ее словам, инициатива недоработана, в ней не определена грань между информированием и пиаром.

«Это сиюминутное желание показать, что госвласть пользуется деньгами, формируя о себе положительный образ», — сказала Гусева. Единоросс Александр Пятикоп также выступил против законопроекта, считая, что из-за него «полетят региональные СМИ» и он приведет к «самому страшному — разрухе в головах».

Председатель комитета по МСУ Алексей Диденко (ЛДПР), в свою очередь, отметил, что практически во всех регионах «ноль средств» было потрачено на информирование граждан о порядке оформления компенсации за оплату капремонта. «Зато регионы тратят миллионы на то, чтобы поставить баннер с поздравлением с Новым годом», — заметил он.

Вице-спикер Думы от «Единой России» Сергей Неверов сказал РБК, что нужно действительно разобраться для начала, что такое пиар и что такое информирование о своей деятельности. «Если наши коллеги в комитете сказали, что законопроект надо доработать, будем это обсуждать», — добавил он.

В 2015 году появление такой инициативы было, возможно, продиктовано временем, но губернаторы, которые были уличены в этом тогда, уже сидят, парировала Гусева. Гусева во время заседания комитета предложила отложить рассмотрение проекта и дождаться авторов инициативы, которых не было на заседании комитета. Ее коллеги по фракции, которых в комитете большинство, поддержали это предложение.

Тема трат региональных властей поднималась на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в конце апреля 2015 года, тогда президент Владимир Путин заявил, что использование средств, предусмотренных на поддержку региональных властей в СМИ, должно быть «максимально прозрачным». Впервые ОНФ обратил внимание на эту тему в декабре 2013 года на форуме «фронтовиков». Сопредседатель центрального штаба движения Александр Бречалов рассказал Путину о​ госзаказе сахалинского губернатора Александра Хорошавина по статье «Улучшение имиджа губернатора» на 680 млн руб. Речь шла о тратах на три года.

После критики со стороны ОНФ Хорошавин стал фигурантом уголовного дела о получении взятки и легализации денежных средств, добытых преступным путем. По версии обвинения, Хорошавин и другие чиновники сахалинской администрации в период с 2009 по 2015 год регулярно получали от предпринимателей крупные взятки в обмен на госконтракты, субсидии и приемку выполненных работ.

Изначально поправка, которую рассматривали на заседании комитета по МСУ в четверг, выглядела иначе: документом была предусмотрена уголовная ответственность за нарушение запрета тратить деньги на пиар вплоть до пяти лет лишения свободы, однако позднее авторы убрали эту норму. Новая версия законопроекта не предполагает никакой ответственности.

Правительство поддержало последний вариант текста. До этого «Ведомости» сообщали, что против поправки о запрете трат на пиар, предполагающей уголовную ответственность, выступил Совет Думы.

Комитет по МСУ, возглавляемый депутатом от ЛДПР Алексеем Диденко, подготовил проект положительного заключения на инициативу. Он поддержал законопроект, отметив, что «траты бюджетных средств на пропаганду какой-то управленческой команды (в регионе) стали у нас в порядке вещей».

По данным ОНФ за 2015 год, в тройке лидеров по тратам на СМИ были Москва (11,8 млрд руб.), Московская область (3,34 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8 млрд руб.). Следом шли Санкт-Петербург (1,24 млрд руб.) и Татарстан (1,17 млрд руб.).

Два года назад ОНФ воспринимался как одна из сил, пытающихся ослабить губернаторов и утвердиться за счет этого, отмечает политолог Михаил Виноградов. «Этот законопроект был призван ограничить популярность губернаторов в регионах и сделать их потенциально виноватыми за любые бюджетные траты подобного рода», — поясняет он. Сейчас, по его словам, эта тема уже неактуальна, так как поменялось руководство администрации президента.

Автор: Мария Макутина
Теги: Госдума , "Единая Россия" , пиар
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