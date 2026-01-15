В ДНР рассказали о последствиях ударов ВСУ по энергетике
Армия Украины нанесла за последние дни серию массированных ударов по объектам энергетики ДНР, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
По его словам, обесточенными оказались не только жилые дома, но и критическая инфраструктура, в том числе объекты водоснабжения. «Особенно острая ситуация сложилась в Донецке и Макеевке» — отметил он.
Материал дополняется
