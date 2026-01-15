 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В ДНР рассказали о последствиях ударов ВСУ по энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Армия Украины нанесла за последние дни серию массированных ударов по объектам энергетики ДНР, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

По его словам, обесточенными оказались не только жилые дома, но и критическая инфраструктура, в том числе объекты водоснабжения. «Особенно острая ситуация сложилась в Донецке и Макеевке» — отметил он.

Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе
Политика
Фото:Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Антонова
водоснабжение Владимир Путин ДНР
