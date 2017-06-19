Закон о трубопроводах назвали «сбором дани»

Нефтяники не согласны с инвесттарифами за транспортировку и с принципом «качай или плати»

«Транснефть» считает, что из-за позиции «Роснефти» откладывается принятие закона, регулирующего трубопроводную транспортировку нефти. Вопрос снят с повестки правкомиссии по ТЭКу «из-за неразрешимых разногласий по законопроекту»

Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Закон под угрозой

Повестка дня последнего заседания правительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу была изменена решительным образом — из нее исчезло обсуждение законопроекта «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов», узнал РБК.

За неделю до назначенного на 14 июня заседания комиссии под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича было решено, что на нем не будут обсуждать трубопроводную тематику — «из-за наличия неразрешимых разногласий по законопроекту», сообщил РБК один из приглашенных на это совещание — менеджер крупной нефтяной компании. В итоге обсуждение законопроекта «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» отложено на неопределенный срок.

Информацию о замене вопроса в повестке правкомиссии подтвердил РБК чиновник в аппарате Дворковича. Представитель вице-премьера Алия Самигуллина подтвердила РБК, что законопроект на комиссии не обсуждался, а формирование повестки дня комиссии назвала «рабочим процессом», отказавшись его комментировать.

Высокопоставленный источник РБК в Минэнерго полагает, что законопроект в этом году может быть не принят, поскольку серьезные замечания к нему высказали пять нефтяных компаний — «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» — и несколько профильных ведомств. По мнению собеседника РБК, закон необходимо серьезно дорабатывать, чтобы были учтены интересы всех участников рынка.

Что регулирует закон о магистральном трубопроводном транспорте нефти Закон «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» был подготовлен по поручению Владимира Путина от 30 июля 2015 года Министерством энергетики и должен был быть внесен в правительство до 1 июня, а в Госдуму — до 1 октября, следует из плана законопроектной деятельности правительства. Законопроект оговаривает условия доступа к трубопроводу для его обслуживания и ремонта, для ликвидации последствий аварий, регулирует земельные проблемы, возникающие при прокладке и обслуживании трубопроводов, а также тарифы на прокачку нефти, отношения с поставщиками нефти в трубопроводную систему. 1 июня текст законопроекта не был внесен в правительство.

Замечания «Роснефти»

Основные замечания к закону предъявила «Роснефть». 24 апреля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прислал министру энергетики Александру Новаку замечания компании к законопроекту — 25 листов (копия есть у РБК). Глава «Роснефти» не согласен с вводимыми законопроектом «инвестиционными» надбавками к тарифам, ​указывает на «непрозрачную структуру» перераспределения прибыли внутри группы «Транснефть», а также не соглашается с закрепляемым законом принципом «качай или плати».

Впоследствии замечания «Роснефти» к законопроекту были расширены. В письме вице-президента по трейдингу Отабека Каримова от 9 июня в адрес замминистра энергетики Кирилла Молодцова (приложение на 39 листах; есть у РБК) подчеркивается, что законопроект содержит злоупотребления доминирующим положением «Транснефти», нарушает нормы собственности и угрожает безопасности трубопроводов, так как не распространяется на трубопроводные проекты нефтяных компаний и т.п.

Представитель Минэнерго отказался комментировать эту переписку, сообщив лишь, что ведомство продолжает работу над законопроектом.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев также отказался комментировать переписку Сечина с Минэнерго и замечания компании к законопроекту. Представитель «Роснефти» уточнил, что магистральными трубопроводами компания не владеет.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил РБК: «Принять законопроект — это поручение президента, данное два года назад. Они [«Роснефть»] прислали замечания через полтора года после начала работы над законопроектом и через полгода после начала процедуры его публичного обсуждения». Позиция «Роснефти», по его мнению, преследует единственную цель — добиться повышения статуса части ее нефтепроводов до «магистральных», что дает право на получение льгот, предусмотренных Налоговым кодексом. «Они хотят получить льготы без регулирования тарифов по их нефтепроводам со стороны государства и без возможности подключения к ним других пользователей», — утверждает он.

Источник РБК в «Роснефти» считает эти претензии странными. По его словам, глава государства поручил обеспечить безопасность прокачки нефти по трубопроводам, а не создать преференции нефтетранспортной монополии. Инвесттарифы и штрафы «Транснефти», включая схему «качай или плати», собеседник назвал «сбором дани». «Если вы инвестируете в какой-то актив, то вы как минимум должны получить долю в этом активе», — пояснил он.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Позиция нефтяников и ведомств

РБК ознакомился с замечаниями к законопроекту, присланными «РуссНефтью», «Газпром нефтью» и «Татнефтью», а также рядом профильных ведомств. ЛУКОЙЛ своих замечаний не прислал, сообщил РБК источник в компании. «Сургутнефтегаз» прислал 25 мая, но 30 мая отозвал после их обсуждения с Минэнерго и «Транснефтью».

По словам одного из участников заседания 14 июня, ФАС также не прислала замечаний. Антимонопольная служба не видит целесообразности в принятии этого закона, поскольку действующим законодательством все затрагиваемые им вопросы урегулированы, сообщил РБК официальный представитель ведомства.

«Татнефть» предлагает запретить «Транснефти» как собственнику магистральных трубопроводов торговать нефтью и нефтепродуктами, увеличить сроки согласования договоров на прокачку нефти с компаниями с 15 до 30 дней и запретить отказывать нефтяникам в праве прокачать нефть по трубам из-за ее несоответствия нормам качества. «Газпром нефть» просит разрешить добывающим компаниям владеть магистральными трубопроводами и дать возможность оспаривать в суде размер штрафов «Транснефти» за не сданную вовремя в систему нефть.

Минфин полагает, что законопроект ведет к сокращению доходов федерального бюджета из-за более широкого перечня случаев выдачи разрешений на водопользование без проведения аукционов, но готов согласовать текст, если его замечание учтут. Минэкономразвития считает, что часть прописанных в законе норм избыточна, поскольку они уже регулируются правительством, включая тарифы на прокачку нефти. По словам источника РБК в этом ведомстве, часть замечаний учтена по итогам прошедших совещаний.

Представители «Сургутнефтегаза», «РуссНефти», Минфина, «Газпром нефти» и Минэкономразвития от комментариев отказались. В «Татнефти» на запрос не ответили.

Позиция «Транснефти»

Штрафные санкции в случае недозагрузки трубопроводов в срок и принцип «качай или плати» необходимы для поддержания дисциплины среди нефтяных компаний, пояснил РБК Игорь Демин. «Мы корректируем количество нефти, сдаваемой в систему «Транснефти» в три этапа: ежегодно, ежеквартально и ежемесячно. А нефтяники срывают объем поставки. Штраф в 10 МРОТ с тонны нефти предлагается предусмотреть, только если поставщики не предупредили «Транснефть» об изменении объема прокачки нефти хотя бы за месяц. Ведь мы несем расходы на поддержание работы системы и должны планировать свою деятельность заранее», — говорит советник главы «Транснефти».

Применение согласованных инвесттарифов, по его словам, самый востребованный нефтяными компаниями способ финансирования новых мощностей. «Есть и другие формы финансирования: например, целиком строить за счет нефтекомпаний или целиком за счет «Транснефти». Компании сами выбирают, что им выгоднее», — уточняет он.

Замечания других участников рынка и ведомств к документу представитель «Транснефти» назвал рабочими и поддающимися согласованию, добавив, что часть из них уже снята с повестки.