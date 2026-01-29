Аэропорт Геленджика ограничил полеты
В аэропорту Геленджика временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация. Меры стали дополнительными к уже действующему в воздушном хабе NOTAM, согласно которому аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля