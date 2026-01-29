 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Геленджика ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Геленджика временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация. Меры стали дополнительными к уже действующему в воздушном хабе NOTAM, согласно которому аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Аэропорт Саратова временно ограничил полеты
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Софья Полковникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Reuters узнал о планах слияния SpaceX перед IPO с ИИ-стартапом Маска Бизнес, 22:19
Аэропорт Геленджика ограничил полеты Политика, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:09
Валиева справилась с четверным тулупом на тренировке Спорт, 22:05
Силуанов назвал проданный Домодедово хорошим активом для развития Бизнес, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Лавров назвал неприемлемым для России перемирие, которого добивается Киев Политика, 21:45
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
CAS не стал рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Олимпиаде Спорт, 21:43
Бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» заочно арестовали в Москве Общество, 21:17
Уиткофф заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине Политика, 21:10
FT узнала о сомнениях в Киеве насчет слов Трампа о прекращении ударов Политика, 21:07
CAS снова рассмотрит дело об отобранной у американки медали Игр в Париже Спорт, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Лавров назвал неадекватным Зеленского после слов об «оптимальных потерях» Политика, 20:40