Аэропорт Геленджика ограничил полеты

В аэропорту Геленджика временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация. Меры стали дополнительными к уже действующему в воздушном хабе NOTAM, согласно которому аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

