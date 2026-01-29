На турецком НПЗ произошел взрыв
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Измите — административном центре провинции Коджаэли на северо-западе Турции, сообщает CNN Türk.
По информации телеканала, инцидент произошел на предприятии компании Tüpraş. На месте происшествия продолжаются следственные действия, туда направлены пожарные и аварийно-спасательные службы.
Турция не обладает значительными запасами нефти и сильно зависит от импорта. Основные поставщики нефти — Россия, Ирак и Казахстан. В 2023 году страна вошла в тройку крупнейших покупателей российской нефти, в основном за счет сокращения доли европейских стран в поставках из России. Через Турцию проходит крупный газопровод «Турецкий поток».
«Турецкий поток» — это подводный газопровод, по которому российский газ поступает в Турцию и страны Юго-Восточной Европы. Он состоит из двух параллельных ниток общей протяженностью около 1100 км, 930 км из них проложены по дну Черного моря. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год, что в сумме дает 31,5 млрд куб. м ежегодно.
С января 2025 года «Турецкий поток» стал единственным маршрутом поставки российского газа в Европу, что подчеркивает его стратегическое значение.
Материал дополняется
