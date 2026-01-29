 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
Reuters узнал о планах слияния SpaceX перед IPO с ИИ-стартапом Маска xAI

Компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX и xAI ведут переговоры о слиянии перед первичным публичным размещением акций (IPO), пишет Reuters со ссылкой на источники и корпоративные документы.

На фоне борьбы Маска за лидерство в гонке ИИ этот план «даст новый импульс усилиям SpaceX по запуску дата-центров на орбиту», говорится в материале.

Компания xAI Маска занимается разработкой чат-бота Grok, который является конкурентом ChatGPT от OpenAI. SpaceX занимается космическими технологиями.

В рамках предлагаемого слияния акции xAI будут обменяны на акции SpaceX. В Неваде были созданы две организации для облегчения сделки. IPO, вероятно, пройдет в июне. По информации Financial Times (FT), этот месяц выбран из-за редкого сближения Юпитера и Венеры, также 28 июня бизнесмен отпразднует день рождения.

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Бизнес
Илон Маск

Производитель ракет рассчитывает привлечь до $50 млрд при оценке около $1,5 трлн и стать крупнейшим IPO в истории. Прошлый рекорд принадлежит нефтяной компании Saudi Aramco ($29 млрд в 2019 году). На ключевые роли в сделке, по информации FT SpaceX уже пригласила Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Источники газеты отмечают, что перед IPO компании предстоит уведомить Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о намерении разместить акции и организовать их продвижение. 

Материал дополняется

Дарья Лебедева
Илон Маск SpaceX бизнесмены Grok
Илон Маск фото
Илон Маск
