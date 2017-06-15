Сенаторы вернутся к мздоимству позже

Совфед перенес рассмотрение закона о реестре чиновников‑коррупционеров

Комитет Совета Федерации по законодательству в среду перенес рассмотрение закона о создании реестра чиновников, уволенных за коррупцию. Сенаторы дадут отзыв на проект, после того как министерство соберет необходимые документы

Заседание Совета Федерации (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сенаторы отложили рассмотрение законопроекта, разработанного правительством, о создании реестра осужденных за коррупционные преступления госслужащих, передает корреспондент РБК.

«По состоянию на вчерашний день его необходимо достаточно серьезно перерабатывать, потому что он затрагивает права и свободы граждан», — отметил, выступая на заседании Совфеда, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он предложил рассмотреть законопроект Минтруда по существу на следующем заседании Совета Федерации, назначенном на 21 июня. К тому моменту авторы документа должны урегулировать постановлением правительства «порядок исключения из реестра сведений, в том числе основания для этого, и сроки предоставления сведений», уточнил сенатор.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко согласилась с ним и заявила, что в Совете Федерации не приветствуют принятие рамочных законов, «в которых потом федеральными законами можно прописать что угодно». «Если вы не представите проект постановления правительства через неделю, мы его отклоним», — заявила она.

Члены комитета Совфеда по конституционному законодательству вернутся к обсуждению, после того как правительство соберет все необходимые документы, сообщил журналистам сенатор Алексей Александров. Он подчеркнул, что авторы законопроекта недостаточно детально описали процедуру включения чиновников в реестр.

Ранее Госдума в третьем, окончательном, чтении проголосовала за этот законопроект. Депутаты поддержали его единогласно.

Законопроект предполагает, что в нескольких законах, например о прокуратуре, о военной и государственной службе, о Следственном комитете, о службе в органах внутренних дел, будут прописаны «нормы о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально сформированный для этих целей реестр». Авторы документа пояснили, что эта норма необходима, потому что с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия с государственных постов были уволены более тысячи чиновников.

Согласно законопроекту, утратившие доверие чиновники должны быть отстранены от госслужбы. При этом порядок включения в этот список и исключения из него, а также его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы будет определяться кабмином и в документе он не прописан. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

То, что сенаторы раскритиковали правительственный законопроект, объясняется желанием Совета Федерации повысить свой статус вслед за Госдумой, рассказал РБК политолог Аббас Галлямов. «Сенаторы смотрят на депутатов, которые из бессловесного винтика государственной машины вдруг превратились в полноценного участника политического процесса, и думают: «А чем мы хуже? Давайте и мы будем правительству вопросы задавать», — считает эксперт. По мнению Галлямова, своеобразное соревнование за статус, которое происходит сейчас между сенаторами и депутатами, идет парламенту на пользу, так как повышает качество работы обеих его палат.

По словам источника РБК в Совете Федерации, он не помнит случая, когда принятый Госдумой законопроект был принят СФ к рассмотрению, но отложен на потом. Отклонение поддержанного Думой законопроекта также беспрецедентно редкий случай, подчеркнул собеседник РБК. «Не припомню, когда такое в последний раз было», — заявил он.

За последние три года в связи с утратой доверия были уволены несколько губернаторов: так, в 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиненного во взяточничестве. С такой же формулировкой в 2016 году свой пост​ потерял кировский глава Никита Белых, а в 2017-м — глава Удмуртии Александр Соловьев и губернатор Марий Эл Леонид Маркелов. Также в связи «с утратой доверия» был уволен со своего поста министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого осенью 2016 года задержали по подозрению в получении взятки.