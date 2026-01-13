Маск выразил желание получить опеку над ребенком из-за позиции его матери

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о намерении подать иск о полной опеке над своим годовалым сыном. Поводом стали высказывания матери ребенка, консервативной активистки Эшли Сент-Клэр, о поддержке трансгендерного (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) перехода.

«Сегодня я подам заявление на полную опеку, учитывая ее заявления, подразумевающие, что она может осуществить трансгендерный переход в отношении годовалого мальчика», — написал Маск в соцсети X в ответ на пост Сент-Клэр.

В апреле миллиардер сообщил, что перевел Сент-Клэр, матери своего предполагаемого ребенка, $2,5 млн и выплачивает ей по $500 тыс. в год. Тогда он заявил, что, тем не менее, не уверен, его ли это ребенок или нет, но не против это выяснить.

О рождении ребенка стало известно в феврале 2025 года, тогда писательница сообщила, что родила пять месяцев назад.

Сент-Клэр является автором консервативного новостного сайта The Babylon Bee и регулярно появляется в программах Fox News. На ее аккаунт в X подписаны более миллиона человек.

Маску 53 года, он был трижды женат и, по данным The Daily Mail, имеет как минимум 12 детей.

В июне 2022 года один из сыновей бизнесмена сменил пол — Ксавье Маск стал Вивиан Дженной Уилсон, взяв девичью фамилию своей матери, писательницы Джастин Уилсон, одной из жен Маска. Миллиардер позже заявил, что его вынудили дать разрешение на смену пола сына, убедив, что тот может покончить с собой.