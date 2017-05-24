Фемиду взяли в соучастники

Банки рассказали об активизации схем вывода активов с помощью судов

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Как выяснил РБК, в последнее время активизировалась новая разновидность схем вывода активов и уклонения от налогообложения. Она позволяет злоумышленникам в судах разблокировать платежи по сомнительным трансграничным операциям, ранее «надежно» заблокированные банками. Противоядия этой схеме пока нет, констатируют юристы

Об активизации схемы, позволяющей осуществлять легализацию вывода денежных средств за пределы РФ, а также уклонение от налогов посредством ввоза в Россию официально декларируемых товаров по завышенной стоимости, РБК сообщили несколько источников на банковском рынке. «Банки по указанию ЦБ оплату такого импорта блокируют как сомнительные операции. Однако эта блокировка последнее время все чаще легко обходится с помощью обращения в суды», — рассказывает один из собеседников РБК.

Неприятную тенденцию подтвердил и заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. «Схемы по выводу капитала посредством оплаты транспортировки грузов действительно активизировались. Такая тенденция наблюдается по причине того, что другие, в частности, так называемые молдавская (через фиктивные споры и вынесение фиктивных же решений судов) и казахская (фиктивный ввоз товаров через границы Таможенного союза, в рамках которого не требуется декларирование) схемы, попали под более жесткий контроль», — пояснил он.

Как работает схема

Суть схемы, по словам источников РБК, заключается в следующем. Банки при обслуживании клиентов (резидентов-импортеров), обнаружив в информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях (поступает в электронном виде от Федеральной таможенной службы, ФТС) отметку о наличии признака завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров (код «01»), в целях предотвращения сомнительных операций отказываются проводить платеж по таким ГТД.

При этом банки руководствуются методическими рекомендациями ЦБ от 05.05.2015 № 12-МР, смысл которых — препятствовать через банки трансграничным операциям, не имеющим очевидных законных целей и явного экономического смысла, направленным на отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также уклонение от уплаты налогов. Именно так ЦБ в своих рекомендациях классифицирует приобретение товаров по завышенным (по сравнению с рыночными) ценам.

Блокировка банками оплаты товаров, ввозимых по завышенным ценам, по указанию ЦБ, казалось бы, должна была перекрывать указанные схемы. Однако злоумышленники нашли способ выхода из ситуации, рассказывают банкиры.

По их словам, так как факт поставки товара официально подтвержден таможенным органом, юридическое лицо-поставщик обращается в российский арбитражный суд с иском к резиденту-получателю, не оплатившему поставку (по причине блокировки платежа банком). Дело в том, что сам факт завышения стоимости не является предметом спора в таком судебном процессе, суд рассматривает лишь факт неоплаты как таковой, не вдаваясь в вопросы сомнительного ценообразования, и выносит решение в пользу истца. Тот приходит в банк с исполнительным листом и взыскивает денежные средства по товару, поставленному по завышенной стоимости, хотя именно по этой причине ранее банк в платеже отказал, говорят собеседники РБК.

«Согласно законодательству исполнение решений судов обязательно для банков — таким образом и реализуется замысел заинтересованных в выводе капитала и прочих злоупотреблениях лиц», — резюмирует один из источников РБК.

Позиция регуляторов

Из опрошенных корреспондентом РБК профильных ведомств ответы на официальные запросы поступили лишь от Минюста (курирует работу судов) и ФТС (контролирует внешнеэкономическую деятельность). ЦБ (надзирает за банками) и Росфинмониторинг (противодействует легализации преступных доходов и сомнительным операциям) не ответили на запрос РБК.

Правда, полученные комментарии ведомств не дают ответа, намерены ли они и как именно бороться с описанными схемами.

В пресс-службе Минюста на запрос о легализации денежных средств посредством ГТД сообщили: «Соответствующий вопрос не относится к компетенции Минюста России. Для получения информации о таможенных декларациях необходимо обратиться в Федеральную таможенную службу».

В ФТС РБК сообщили: «Начиная с 2015 года приоритетным направлением работы таможенных органов при осуществлении валютного контроля является превентивное противодействие нарушениям валютного законодательства, основанное на развитии механизмов риск-ориентированного подхода… Так, в 2015 году ФТС России совместно с Банком России разработан механизм противодействия схемам вывода денежных средств из Российской Федерации, основанным на заявлении участниками ВЭД в декларациях на товары недостоверных сведений о товарах и (или) их стоимости (в том числе с намеренным завышением цены товара), подлежащей оплате в пользу нерезидентов в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

В результате предпринятых мер объемы таких операций в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились в три раза по количеству декларируемых товаров (ДТ, с 366 до 115 ДТ), а по сумме — более чем в 18 раз (с 170 млрд до 9 млрд руб.), указали в пресс-службе ФТС. «Положительная тенденция наблюдается и в этом году, — отмечают в таможенной службе. — Так, в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года объемы упомянутых незаконных операций сократились более чем в три раза по количеству ДТ (с 28 до 8 ДТ), а по сумме — более чем в два раза (с $35 млн до $16 млн).

Правда, как указывают в этом ведомстве, в ФТС «информация об использовании судебных решений для взыскания денежных средств по поставленному товару с признаками завышения цены отсутствует».

Сложности борьбы со схемой

В сложившейся ситуации юристы и участники рынка не видят однозначно эффективных и быстрых способов борьбы с описанной схемой.

Как отмечает Александр Наумов, в условиях симбиоза различных схем по выводу капитала, по оценкам профессионального банковского сообщества, было бы целесообразно при вынесении судами решений по таким вопросам оценивать экономический смысл рассматриваемых сделок.

Однако, по мнению юристов, для отказа в удовлетворении исков у судов в большинстве случаев просто нет оснований.

«В правопорядке в целом и в правоприменительной практике арбитражных судов в частности предпринимательство — это самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли (ст. 2 ГК РФ). То есть предприниматель вправе самостоятельно решать, за какую стоимость покупать товар. Более того, в силу конституционного принципа свободы экономической деятельности (ст. 8, ч. 1 Конституции РФ) участник гражданского оборота, в том числе и тот, кто ведет внешнеэкономическую предпринимательскую деятельность, вправе единолично оценивать ее эффективность и целесообразность, — говорит партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомед Газдиев. — Эти принципы призваны гарантировать защиту бизнеса от неправомерных действий представителей государства, наделенных специфическими возможностями».

Действительно, те же самые принципы зачастую позволяют бизнесменам использовать недобросовестные схемы, будь то уклонение от уплаты налогов, обналичивание или что-то еще, признает он. «Однако при отсутствии нормативного регулирования (методические рекомендации не являются нормативным документом) и непрозрачности метода определения таможенными органами признака завышения стоимости товара в декларации (сама по себе отметка в декларации о наличии признака завышения цены не может служить основанием для отказа в оплате товара), когда доказательства завышения со стороны уполномоченного органа не предоставлены, у суда нет другого выхода, кроме как удовлетворить требования клиента банка, — рассуждает Газдиев. — Из этого можно сделать вывод, что судьи становятся заложниками своих полномочий». А ограничения судейского усмотрения используется для постановки театральных судебных процессов, резюмирует он.

«Рассмотрение дел по искам о взыскании платы по договорам в арбитражных судах носит состязательный характер: это классический гражданский процесс, в рамках которого суд выслушивает стороны и оценивает представленные ими доказательства, не пытаясь установить объективную истину по делу. Как следствие, суд никогда не будет специально устанавливать факт завышения стоимости тов­ара по контракту», — указывает партнер «Пепеляев Групп» Роман Бевзенко.

По его мнению, гражданские суды не должны бороться с преступлениями, это не их задача, но указанные схемы могут быть предметом уголовного (следственного) судопроизводства. «Правоохранительные органы в рамках деятельности по предотвращению преступлений должны следить за теми необычными транзакциями, которые совершаются с противоправными целями, возбуждать уголовные процессы, доказывать факт совершения преступления и вину лиц, их совершивших, — рассуждает Бевзенко. — При этом, вопреки распространенному ошибочному мнению, наличие решения арбитражного суда о взыскании денежных средств по договору поставки совершенно не препятствует вынесению приговора в рамках уголовного процесса, так как целью разбирательств в арбитражных судах не является установление всех действительных фактов дела».

Таким образом, со слов юристов выходит, что бороться со схемой должны были бы правоохранительные органы, которые соответствующую информацию могут получить в том числе и от других регуляторов, в частности Росфинмониторинга. В МВД на соответствующий запрос РБК на момент сдачи текста не ответили.

В результате, по мнению Магомеда Газдиева, «сравнительно молодому российскому правопорядку только предстоит найти баланс между государственным регулированием в сфере внешнеэкономической деятельности и свободой предпринимательства». Очевидно, что легкими поиски не будут — этот путь был болезненным для всех развитых юрисдикций, резюмирует он.

При этом какими бы ни были методы борьбы, окончательно пресечь схемы невозможно. «Отмывание денег — это преступный бизнес, и он будет существовать до тех пор, пока приносит доход», — считает Александр Наумов.