Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты

Аэропорт Тамбова (Донское) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, утром 5 декабря в аэропорту Грозный дважды действовали ограничения на полеты: с 6:25 мск до 8:55 мск и с 10:10 мск до 10:40 мск.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке БПЛА на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити». В результате налета никто не пострадал.