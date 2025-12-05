Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты
Аэропорт Тамбова (Донское) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, утром 5 декабря в аэропорту Грозный дважды действовали ограничения на полеты: с 6:25 мск до 8:55 мск и с 10:10 мск до 10:40 мск.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке БПЛА на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити». В результате налета никто не пострадал.
