 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты

Аэропорт Тамбова (Донское) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Махачкалы приостановил полеты после объявления опасности БПЛА
Политика

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, утром 5 декабря в аэропорту Грозный дважды действовали ограничения на полеты: с 6:25 мск до 8:55 мск и с 10:10 мск до 10:40 мск.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке БПЛА на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити». В результате налета никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Росавиация аэропорты Запрет полетов Тамбов
Материалы по теме
ФАС пригрозила делом аэропортам Сочи, Калининграда и Екатеринбурга
Бизнес
Аэропорт Махачкалы приостановил полеты после объявления опасности БПЛА
Политика
Число ограничивших полеты российских аэропортов выросло до десяти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 23:31 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 23:31
Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Политика, 23:41
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23:30
Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика» Общество, 23:24
The Atlantic рассказал о странном исчезновении борца с супер-ИИ в США Технологии и медиа, 23:21
Трамп исполнил свой танец на жеребьевке ЧМ по футболу Спорт, 23:10
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Politico узнало, что Венгрия оставила ЕС без «плана Б» по активам России Политика, 22:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Зеленский исключил Ермака из СНБО и своей ставки Политика, 22:52
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 22:48
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Bentley подтвердила отзыв кроссоверов Bentayga из-за перегрева батареи Общество, 22:41
Умер архитектор Фрэнк Гери Общество, 22:30
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 22:19