Зеленский исключил Ермака из СНБО и своей ставки
Украинский президент Владимир Зеленский исключил бывшего главу своего офиса Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и ставки верховного главнокомандующего, свидетельствуют его указы.
Ермак был уволен с должности 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Зеленский говорил, что заявление об отставке он написал сам.
Украинское издание «Зеркало недели» (ZN) писало, что после увольнения из офиса президента Ермак сохранил по меньшей мере десять должностей, в том числе в Координационном штабе по гуманитарным и социальным вопросам, Национальном инвестиционном совете и других консультативно-совещательных органах.
Корреспондент Axios Барак Равид ранее со ссылкой на украинских чиновников сообщил в X, что пост главы офиса президента после ухода Андрея Ермака могут занять министр обороны Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов или первый вице-премьер Михаил Федоров. О возможной кандидатуре Федорова также заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Вечером 4 декабря Владимир Зеленский сообщил, что имя нового главы офиса президента будет объявлено в ближайшее время.
