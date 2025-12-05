 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский исключил Ермака из СНБО и своей ставки

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский исключил бывшего главу своего офиса Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и ставки верховного главнокомандующего, свидетельствуют его указы.

Ермак был уволен с должности 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Зеленский говорил, что заявление об отставке он написал сам.

ZN рассказало о сохраненных Ермаком должностях после отставки
Политика
Владимир Зеленский (в центре) и Андрей Ермак (на заднем плане)

Украинское издание «Зеркало недели» (ZN) писало, что после увольнения из офиса президента Ермак сохранил по меньшей мере десять должностей, в том числе в Координационном штабе по гуманитарным и социальным вопросам, Национальном инвестиционном совете и других консультативно-совещательных органах.

Корреспондент Axios Барак Равид ранее со ссылкой на украинских чиновников сообщил в X, что пост главы офиса президента после ухода Андрея Ермака могут занять министр обороны Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов или первый вице-премьер Михаил Федоров. О возможной кандидатуре Федорова также заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Вечером 4 декабря Владимир Зеленский сообщил, что имя нового главы офиса президента будет объявлено в ближайшее время.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Зеленский Андрей Ермак СНБО Украина
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Бывший пресс-секретарь рассказала о саботаже Ермака приказов Зеленского
Политика
«УП» узнала о встрече, после которой Зеленский решился уволить Ермака
Политика
Ермак заявил, что Зеленский останется его другом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 23:31 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 23:31
Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Политика, 23:41
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23:30
Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика» Общество, 23:24
The Atlantic рассказал о странном исчезновении борца с супер-ИИ в США Технологии и медиа, 23:21
Трамп исполнил свой танец на жеребьевке ЧМ по футболу Спорт, 23:10
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Politico узнало, что Венгрия оставила ЕС без «плана Б» по активам России Политика, 22:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Зеленский исключил Ермака из СНБО и своей ставки Политика, 22:52
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 22:48
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Bentley подтвердила отзыв кроссоверов Bentayga из-за перегрева батареи Общество, 22:41
Умер архитектор Фрэнк Гери Общество, 22:30
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 22:19