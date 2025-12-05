Politico узнало, что Венгрия оставила ЕС без «плана Б» по активам России
Венгрия заблокировала выпуск еврооблигаций ЕС для поддержки Украины, пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов.
Таким образом, Евросоюз остается без потенциального «плана Б», если ему не удастся найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования кредита Киеву в размере €165 млрд, отмечает издание.
Выпуск евробондов, обеспеченных семилетним бюджетом ЕС, рассматривался в качестве альтернативного варианта финансирования Украины, однако Будапешт отверг эту идею, сообщили собеседники Politico.
Об отказе Венгрии стало известно за несколько часов до ужина в Брюсселе канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который выступает против кредита Киеву за счет заблокированных активов России.
Материал дополняется
