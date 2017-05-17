Евгений Ройзман попал в «Яблоко»

Мэр Екатеринбурга выбрал партию для выдвижения в губернаторы

Евгений Ройзман Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выдвинется в губернаторы Свердловской области от «Яблока», подтвердили РБК в партии и сказал сам Ройзман. Эксперты говорят о появлении интриги на выборах главы области, однако все зависит от того, пройдет ли политик муниципальный фильтр

«Настоящий демократ»

Партия «Яблоко» намерена выдвинуть кандидатуру главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области, сообщили РБК в пресс-службе «Яблока».

«Ройзман — человек смелый, опытный, и основные положения его программы, известные нам, вызывают уважение, — прокомментировал РБК сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. — Если он будет избран губернатором, то регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни».

Мэр Екатеринбурга подтвердил РБК информацию о том, что будет баллотироваться от «Яблока». «Это приличная партия, со своей позицией, ничем себя не запятнала. Но это выборы не партийные, а личные», — заявил он.

«Политические взгляды Ройзмана близки «Яблоку», поэтому проблем не возникнет», — прокомментировал Явлинский. Председатель партии Эмилия Слабунова сказала РБК, что в партии Ройзмана решили поддержать, так как считают его «честным, открытым человеком» и «настоящим демократом».

Согласно уставу «Яблока», кандидата выдвинет региональное отделение партии, после чего кандидатуру утвердит федеральное бюро. Выборы губернатора Свердловской области состоятся ​10 сентября 2017 года, в единый день голосования.​

Проблемы с фильтром

Муниципальный подписной фильтр в Свердловской области достигает 7,9%, то есть кандидату в губернаторы для регистрации на выборах нужно собрать 129 подписей из 1631. У «Яблока» всего семь муниципальных депутатов в Свердловской области, рассказали РБК в партии. Политолог Михаил Виноградов отмечает, что Ройзман пройдет муниципальный фильтр только при соответствующей воле федерального центра.

Источник РБК, близкий к руководству региона, сомневается в том, что Ройзман сможет пройти муниципальный фильтр для регистрации на выборах. По словам источника, больше возможности собрать достаточное количество подписей у лидера местного отделения Партии пенсионеров Дмитрия Сергина. «Он, скорее всего, муниципальный фильтр пройдет», — заявил собеседник РБК.

Уральское агентство «Ура.Ру» называло Сергина представителем ближайшего окружения первого вице-губернатора области Владимира Тунгусова. Соратником Тунгусова является и потенциальный кандидат в губернаторы от КПРФ Вячеслав Вегнер, отмечало агентство.​

Мэр Екатеринбурга встречался с представителем Российской партии пенсионеров за справедливость Владимиром Ворожцовым и рассматривал выдвижение от этой партии, сообщал «Коммерсантъ». У «пенсионеров» всего 50 муниципальных депутатов в области.

Шансы на выборах

​Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно сложил полномочия в середине апреля. Президент Владимир Путин назначил его врио главы региона для участия в губернаторских выборах в сентябре.

Если Ройзмана зарегистрируют на выборах, то по социологии у Куйвашева «все не так плохо», особенно за счет районов области, отметил политолог Константин Калачев. По его мнению, при регистрации оппозиционера у него появятся шансы победить при самоустранении федерального центра. «Если среди сильных мира сего есть те, кто заинтересован в проигрыше Куйвашева, то все возможно. Проигрыш губернатора — это ведь и проигрыш его покровителей и лоббистов», — рассуждает Калачев.

Действующего губернатора нельзя назвать очень сильным публичным политиком, к тому же в регионе есть неурегулированные элитные конфликты, прокомментировал политолог Аббас Галлямов. Учитывая «давние традиции» протестного голосования в Екатеринбурге и растущее недовольство населения по стране, шанс на получение высокого процента у Ройзмана есть, считает эксперт. Но в любом случае шансы победить на выборах зависят от качества его кампании и мобилизации электората, отметил Галлямов.

О своем намерении побороться за губернаторский пост Ройзман заявил 17 апреля. «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

В конце апреля «Коммерсантъ» сообщил, что полпред президента в УрФО Игорь Холманских предложил Ройзману не участвовать в выборах главы Свердловской области, при этом ничего не предложил взамен. Екатеринбургский губернатор тогда никак не прокомментировал эту информацию. Ройзман подтвердил РБК встречу с Холманских, однако не уточнил ее деталей.

О планах баллотироваться на пост губернатора Свердловской области ранее объявил первый зампред фракции «Справедливой России» Александр Бурков. На пресс-конференции партии в Екатеринбурге 15 мая он заявил, что может стать единым кандидатом от СР, ЛДПР и КПРФ.