Евгений Ройзман попал в «Яблоко»

«Настоящий демократ»
Партия «Яблоко» намерена выдвинуть кандидатуру главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области, сообщили РБК в пресс-службе «Яблока».
«Ройзман — человек смелый, опытный, и основные положения его программы, известные нам, вызывают уважение, — прокомментировал РБК сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. — Если он будет избран губернатором, то регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни».
Мэр Екатеринбурга подтвердил РБК информацию о том, что будет баллотироваться от «Яблока». «Это приличная партия, со своей позицией, ничем себя не запятнала. Но это выборы не партийные, а личные», — заявил он.
«Политические взгляды Ройзмана близки «Яблоку», поэтому проблем не возникнет», — прокомментировал Явлинский. Председатель партии Эмилия Слабунова сказала РБК, что в партии Ройзмана решили поддержать, так как считают его «честным, открытым человеком» и «настоящим демократом».
Согласно уставу «Яблока», кандидата выдвинет региональное отделение партии, после чего кандидатуру утвердит федеральное бюро. Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.
Проблемы с фильтром
Муниципальный подписной фильтр в Свердловской области достигает 7,9%, то есть кандидату в губернаторы для регистрации на выборах нужно собрать 129 подписей из 1631. У «Яблока» всего семь муниципальных депутатов в Свердловской области, рассказали РБК в партии. Политолог Михаил Виноградов отмечает, что Ройзман пройдет муниципальный фильтр только при соответствующей воле федерального центра.
Источник РБК, близкий к руководству региона, сомневается в том, что Ройзман сможет пройти муниципальный фильтр для регистрации на выборах. По словам источника, больше возможности собрать достаточное количество подписей у лидера местного отделения Партии пенсионеров Дмитрия Сергина. «Он, скорее всего, муниципальный фильтр пройдет», — заявил собеседник РБК.
Уральское агентство «Ура.Ру» называло Сергина представителем ближайшего окружения первого вице-губернатора области Владимира Тунгусова. Соратником Тунгусова является и потенциальный кандидат в губернаторы от КПРФ Вячеслав Вегнер, отмечало агентство.
Мэр Екатеринбурга встречался с представителем Российской партии пенсионеров за справедливость Владимиром Ворожцовым и рассматривал выдвижение от этой партии, сообщал «Коммерсантъ». У «пенсионеров» всего 50 муниципальных депутатов в области.
Шансы на выборах
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно сложил полномочия в середине апреля. Президент Владимир Путин назначил его врио главы региона для участия в губернаторских выборах в сентябре.
Если Ройзмана зарегистрируют на выборах, то по социологии у Куйвашева «все не так плохо», особенно за счет районов области, отметил политолог Константин Калачев. По его мнению, при регистрации оппозиционера у него появятся шансы победить при самоустранении федерального центра. «Если среди сильных мира сего есть те, кто заинтересован в проигрыше Куйвашева, то все возможно. Проигрыш губернатора — это ведь и проигрыш его покровителей и лоббистов», — рассуждает Калачев.
Действующего губернатора нельзя назвать очень сильным публичным политиком, к тому же в регионе есть неурегулированные элитные конфликты, прокомментировал политолог Аббас Галлямов. Учитывая «давние традиции» протестного голосования в Екатеринбурге и растущее недовольство населения по стране, шанс на получение высокого процента у Ройзмана есть, считает эксперт. Но в любом случае шансы победить на выборах зависят от качества его кампании и мобилизации электората, отметил Галлямов.
О своем намерении побороться за губернаторский пост Ройзман заявил 17 апреля. «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
В конце апреля «Коммерсантъ» сообщил, что полпред президента в УрФО Игорь Холманских предложил Ройзману не участвовать в выборах главы Свердловской области, при этом ничего не предложил взамен. Екатеринбургский губернатор тогда никак не прокомментировал эту информацию. Ройзман подтвердил РБК встречу с Холманских, однако не уточнил ее деталей.
О планах баллотироваться на пост губернатора Свердловской области ранее объявил первый зампред фракции «Справедливой России» Александр Бурков. На пресс-конференции партии в Екатеринбурге 15 мая он заявил, что может стать единым кандидатом от СР, ЛДПР и КПРФ.
В июле 2013 года Ройзман баллотировался на пост мэра Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа» и выиграл, получив 33,3% голосов. На новом посту он предложил присвоить Екатеринбургу статус города федерального значения, принял участие в пикете в поддержку заключенных по «болотному делу». Ройзман не раз высказывался против муниципального фильтра и в апреле 2017 года пообещал обратиться к президенту с просьбой о его отмене. С 2003 по 2007 год он был депутатом Госдумы от Свердловской области.
Ройзман известен как борец с наркоторговлей и основатель фонда «Город без наркотиков». Он неоднократно выступал с инициативами ужесточения санкций в отношении наркоторговцев и продавцов алкоголя несовершеннолетним. Также поддерживал введение института принудительного лечения наркомании и алкоголизма по решению суда.