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Лидер «Коррозии металла» сообщил о коме у барабанщика после задержания

Сергей Троицкий: барабанщик «Коррозии металла» впал в кому после задержания
Музыканты были задержаны 27 апреля во время концерта в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Суд оштрафовал солиста Сергея Троицкого и двух гитаристов на 1 тыс. руб. каждого за публичную демонстрацию нацистской символики

Барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун впал в кому после задержания музыкантов на концерте в Нижнем Новгороде, сообщил лидер группы Сергей «Паук» Троицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Барабаньщик Коррозии — Марк, находится в коме после атаки трех бугаев, Во время Нижегородской бойни (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК)», — написал Троицкий.

Солиста «Коррозии металла» оштрафовали по статье о нацистской символике
Общество
Сергей Троицкий (сценический псевдоним &laquo;Паук&raquo;)

27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Во время концерта туда ворвались силовики и задержали музыкантов. По словам директора группы Марии Руновой, поводом стали древнеславянские символы «в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами», изображенные на мерче коллектива.

На следующий день Нижегородский районный суд оштрафовал лидера «Коррозии металла», а также двух гитаристов Рамиля Зейналова и Даниила Буренкова на 1 тыс. руб. каждого за публичную демонстрацию нацистской символики. По данным суда, на концерте 27 апреля Троицкий «осуществлял продажу одежды и печатного издания с изображением символики нацизма», а гитаристы «публично демонстрировали символику нацизма, изображенную на их футболках». В частности, на фото, представленных в деле музыкантов, были изображены футболка с символикой немецкой дивизии СС «Мертвая голова» и книга с символами нацистской армии.

«Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение. <...> У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», — заявил Троицкий. Зейналов пояснил, что футболку ему выдали во время концерта и он не заметил, что на ней было изображено.

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Елена Чернышова
«Коррозия металла» Сергей Троицкий барабанщик кома задержание
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