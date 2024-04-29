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Главный тренер «Пари НН» ушел в отставку после шестого поражения подряд

Главный тренер «Пари НН» Юран ушел в отставку после шестого поражения подряд
И. о. главного тренера «Пари НН» назначен Антон Хазов. Сергей Юран возглавлял клуб с апреля 2023 года. 28 апреля в Грозном «Пари НН» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Ахмату» со счетом 1:5

Совет директоров «Пари Нижний Новгород» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов в телеграм-канале.

«От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН», — написал Мелик‑Гусейнов.

Юран возглавлял клуб с апреля прошлого года.

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Спорт
Сергей Юран

Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» назначен Антон Хазов.

28 апреля в Грозном футболисты «Пари НН» потерпели шестое поражение подряд, проиграв «Ахмату» со счетом 1:5. После этого Мелик-Гусейнов пообещал «перезагрузку тренерского штаба и подхода».

Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице в двух очках от зоны стыковых матчей.

Теги
Сергей Юран ФК Пари Нижний Новгород отставка
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