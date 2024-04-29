Кличко рассказал о неоднократных попытках встретиться с Зеленским лично

Мэр Киева сообщил, что с начала военных действий на Украине у него не было возможности лично встретиться с президентом, предположив, что у того, «вероятно, есть другие дела»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но ему это не удавалось. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

«Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела», —отметил Кличко (цитата по n-tv).

По его мнению, украинское правительство слишком мало делает для того, чтобы справиться с коррупцией в стране. На вопрос, на правильном ли пути находится кабинет министров в борьбе с коррупцией, он ответил: «Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин скажет: «Нет».

Мэр также призвал усилить международную поддержку из-за дефицита систем ПВО.

В декабре прошлого года Кличко, комментируя падение рейтинга украинского лидера по сравнению с армией, отмечал, что украинцы видят, «кто эффективен, а кто нет». Зеленский, по его мнению, «расплачивается за допущенные им ошибки». Украинцы, в частности, задаются вопросом, почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев, а также как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву, говорил мэр.

После отставки главкома ВСУ Валерия Залужного он называл это решение ошибкой. По его словам, некоторые украинские политики «ставят свои амбиции выше интересов государства».

В прошлом году президент после гибели людей в Киеве из-за закрытого бомбоубежища призвал местные власти «включать голову». Он заявил, что ответственность за произошедшее будут нести все виновные, и добавил, что «может быть нокаут» (в прошлом Кличко был боксером).

Мэр в ответ признал, что ответственность лежит в том числе и на нем, но отметил, что глав районов столицы назначает глава государства по представлению правительства. Он также говорил, что выделенные из бюджета деньги на укрытия были освоены только на 10%.