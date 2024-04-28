В Петербурге голая девушка прыгнула с 19-метрового моста

В Санкт-Петербурге девушка голышом прошлась в сторону парка 300-летия города, но после того, как к ней подъехала служебная машина, спрыгнула с 19-метрового Яхтенного моста, сообщает издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как девушка прогуливается по мосту. Рядом с ней остановилась машина полиции, после чего, помешкав пару секунд, женщина начала бежать вдоль моста. В итоге она с него прыгнула в воду. Никто не пострадал. После того, как девушка вышла на берег, ее задержали.

Как рассказал РБК начальник управления информации и общественных связей МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщину доставили в отдел полиции, а оттуда передали врачам.

В конце апреля в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль врезался в разводную часть моста. Пострадавших не было. По данным Mash, водитель пытался проскочить по разведенному Троицкому мосту.