Спецназ со спецтехникой покинул центральный проспект Тбилиси

Спецназ снял оцепление у здания парламента в Тбилиси после протестов

Спецназ вместе со спецтехникой покинул проспект Руставели в Тбилиси, где у здания парламента собрались протестующие против «закона об иноагентах», сообщает Rustavi 2. Со стороны площади Свободы снято оцепление.

Акция проходит спокойно, отмечает телеканал.

Вечером Rustavi 2 и Mtavari TV передавали, что у здания парламента начались столкновения между участниками акции протеста и силовиками. Против них полиция применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.

К зданию стянули спецназ и водомет. Протестующие взяли парламент в кольцо. Проспект Руставели и площадь Свободы были перекрыты.