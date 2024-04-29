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Спецназ со спецтехникой покинул центральный проспект Тбилиси

Спецназ снял оцепление у здания парламента в Тбилиси после протестов

Спецназ вместе со спецтехникой покинул проспект Руставели в Тбилиси, где у здания парламента собрались протестующие против «закона об иноагентах», сообщает Rustavi 2. Со стороны площади Свободы снято оцепление.

Акция проходит спокойно, отмечает телеканал.

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Вечером Rustavi 2 и Mtavari TV передавали, что у здания парламента начались столкновения между участниками акции протеста и силовиками. Против них полиция применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.

К зданию стянули спецназ и водомет. Протестующие взяли парламент в кольцо. Проспект Руставели и площадь Свободы были перекрыты.

В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта». Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».

Теги
Тбилиси протесты иноагенты
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