Спецназ со спецтехникой покинул центральный проспект Тбилиси
Спецназ вместе со спецтехникой покинул проспект Руставели в Тбилиси, где у здания парламента собрались протестующие против «закона об иноагентах», сообщает Rustavi 2. Со стороны площади Свободы снято оцепление.
Акция проходит спокойно, отмечает телеканал.
Вечером Rustavi 2 и Mtavari TV передавали, что у здания парламента начались столкновения между участниками акции протеста и силовиками. Против них полиция применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.
К зданию стянули спецназ и водомет. Протестующие взяли парламент в кольцо. Проспект Руставели и площадь Свободы были перекрыты.
В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта». Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».