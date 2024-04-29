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В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

МВД: погибли пять человек в результате ДТП на дороге в сторону Курганинска

На трассе в сторону города Курганинска Краснодарского края произошло ДТП, погибли пять человек, сообщило ГУ МВД по региону в телеграм-канале.

Авария произошла в Курганинском районе. На автодороге из Армавира в Курганинск водитель автомобиля марки Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace. «В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Фольксвагена», а также водитель и два пассажира «Тойоты», — уточнили в МВД. Были ли пострадавшие в ведомстве не рассказали.

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В конце января ехавший из Москвы в Нальчик пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на дороге в Краснодарском крае. В аварии пострадали 13 человек, из них пятеро погибли. Пострадавших госпитализировали, на трассе после ДТП частично перекрыли движение.

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