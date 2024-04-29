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Политика ,  
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Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

16-летнего Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назначили куратором Российского университета спецназа (РУС), сообщил Кадыров-старший в своем телеграм-канале.

Лидер Чечни посетил открытые соревнования по тактической стрельбе «Свои люди», прошедшие на базе РУС в Гудермесе. По его словам, продемонстрировать мастерство и профессиональные навыки собрались 20 команд, состоящие из бойцов элитных силовых подразделений.

В общем зачете победу одержала команда службы безопасности главы Чечни «Ахмат — сила», она же заняла первое место в эстафете «Дуэль». На втоом месте — отряд начальника отдела обеспечения безопасности Адама Кадырова «Дустум». «Закрывает тройку лидеров бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, команда «Ахмат-1», — уточнил Кадыров.

«Здесь же по просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета», — рассказал Кадыров.

Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова
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Алихан Цакаев (слева)

В ноябре 2023 года Адама Кадырова назначили на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. С этим его поздравили министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

В августе того же года младший Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. По данным Следственного комитета, задание сжечь священную книгу мусульман Журавель получил от украинских спецслужб, за это ему заплатили 10 тыс. руб.

Кадыров назвал своего сына в связи с избиением Журавеля «героем всех мусульман». После этого младшего Кадырова начали награждать различными орденами.

В феврале 2024 года Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии.

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Рамзан Кадыров спецназ Чечня
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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