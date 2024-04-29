Шуневич: в Белоруссии стали готовить снайперов из охотников и рыбаков

В Белоруссии начали готовить снайперов из рыболовов и охотников

Власти Белоруссии организовали подготовку снайперов из рыбаков и охотников, сообщил телеканалу СТВ председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич.

Он рассказал, что когда правительство страны поставило задачу «определить свое место в системе национальной безопасности именно вооруженных людей», он на добровольной основе направил письмо участникам БООР, спросить, кто хотел бы поучаствовать.

«Количество желающих пройти переподготовку по системе «Снайпер», скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания», — отметил Шуневич. Он пояснил, что из-за востребованности Минобороны создает систему по задействованию таких специалистов и их переобучение.

Шуневич добавил, что в обществе числятся порядка 60 тыс. охотников и рыболовов.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически». Белорусский лидер отметил, что страна находится в «эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения». Прогнозы Лукашенко назвал неутешительными.

В апреле белорусский президент повторил свой тезис о скорой войне, в которой будет участвовать Белоруссия. Он отметил, что информационная и экономическая война уже идет, и власти делают все, чтобы уберечь страну от «горячей войны».