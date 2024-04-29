Экс-госминистра Грузии задержали на акции протеста в Тбилиси

Бывшего государственного министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили задержала полиция в ходе протестов в Тбилиси против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает издание Publika со ссылкой на МВД.

В ведомстве Publika рассказали, что Петриашвили задержали в административном порядке. Ему вменяется мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции.

Петриашвили был госминистром в 2012-2014 годы, до этого его назначили послом Грузии в Туркменистане и Афганистане.

В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта». Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Митингующие называют законопроект «российским».

После этого в стране начались протесты. В ходе акции, стартовавшей вечером 28 апреля, между протестующими и силовиками у здания парламента в Тбилиси начались столкновения. Полиция применила против участников митинга слезоточивый газ из-за попыток прорвать оцепление. Несколько человек пострадали.

К зданию парламента прибыл спецназ, туда же доставили водомет. Участники протеста пытаются прорваться на сцену, установленную перед запланированным на 29 апреля митингом, организованным «Грузинской мечтой» — правящей партией страны.