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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

Рогов: в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов, тревогу не объявили
Сюжет
Военная операция на Украине

В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Воздушная тревога при этом не была запущена», — уточнил Рогов. Украинские СМИ о взрыве в Запорожье не сообщили.

Рогов пообещал рассказать подробности позже и напомнил, что днем 28 апреля в городе также прозвучал «мощный объемный взрыв». В результате взрыва промышленный объект получил повреждения.

Вечером того же дня, как сообщило «Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов, в Запорожье произошел еще один взрыв. Глава местной военной администрации Иван Федоров перед этим несколько раз писал, что в регионе объявлена воздушная тревога, и призвал граждан пройти в укрытия.

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Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

Теги
Владимир Рогов Украина Запорожье взрыв
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