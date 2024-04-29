Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Воздушная тревога при этом не была запущена», — уточнил Рогов. Украинские СМИ о взрыве в Запорожье не сообщили.

Рогов пообещал рассказать подробности позже и напомнил, что днем 28 апреля в городе также прозвучал «мощный объемный взрыв». В результате взрыва промышленный объект получил повреждения.

Вечером того же дня, как сообщило «Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов, в Запорожье произошел еще один взрыв. Глава местной военной администрации Иван Федоров перед этим несколько раз писал, что в регионе объявлена воздушная тревога, и призвал граждан пройти в укрытия.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.