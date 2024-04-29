Катар обвинил Израиль и ХАМАС в срыве мирных переговоров

МИД Катара: Израиль и ХАМАС равноценно виноваты в срыве переговоров по Газе

И палестинское движение ХАМАС, и власти Израиля равноценно виноваты в срыве мирных переговоров по прекращению огня в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари в интервью газете Haaretz.

«Каждый раз, когда мы приближаемся к заключению сделки, когда находим новые идеи для представления на переговорах, происходит саботаж <...> с обеих сторон», — заявил аль-Ансари.

Он не раскрыл подробностей переговоров, но отметил, что они «фактически прекратились» и «обе стороны закрепились на своих позициях». Катар выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.

В конце апреля агентство Associated Press сообщило о готовности ХАМАС заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет и сложить оружие, став политической партией. В обмен руководство движения потребовало компромисс в вопросе создания полноценного палестинского государства вдоль границ до Шестидневной войны 1967 года.

Однако в Израиле сообщили о готовящейся наземной операции в Рафахе — самом южном населенном пункте сектора Газа, где, по мнению израильских властей, сосредоточены уцелевшие силы ХАМАС. Проведение операции затрудняет то, что в Рафахе находится около 1,5 млн мирных жителей, значительная часть из которых ранее бежала на юг из других регионов страны.

Правительство Израиля заявило, что планирует осуществить эвакуацию гражданских лиц в другие части палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам.