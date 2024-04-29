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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу поздравил воинские соединения, отличившиеся в военной операции

Шойгу направил поздравительные телеграммы отличившимся в военной операции частям
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Минобороны Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинским частям, отличившимся в зоне военной операции на Украине, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Министр поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую бригаду с награждением орденом Суворова за «мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные в ходе проведения военной операции. Соединение выполняет задачи на «самых сложных и ответственных направлениях и является одним из передовых в Южном военном округе».

Также Шойгу поздравил 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачий полк с награждением орденом Кутузова. Как отметили в Минобороны, за «массовый героизм, храбрость и самоотверженность» 2294 военнослужащих полка удостоены государственных наград. Восьми из них присвоили звание Героя России. Сейчас соединение действует на ореховском направлении.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В феврале Шойгу вручил участникам военной операции государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу». В марте глава Минобороны вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Шойгу поздравил его и поблагодарил за образцовое выполнение задач, пожелав дальнейших успехов в службе.

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Сергей Шойгу Минобороны орден российские военные
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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