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Самый резкий: как «Марвел-Дистрибуция» поднялась на 159-е место в РБК 500
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Самый резкий: как «Марвел-Дистрибуция» поднялась на 159-е место в РБК 500
Журнал №10 (134), Октябрь 2017 Бизнес, 10:30
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Самый резкий: как «Марвел-Дистрибуция» поднялась на 159-е место в РБК 500
Холдинг «Марвел-Дистрибуция» — самый прорывной участник рейтинга РБК. Еще в прошлом году компания была новичком в числе 500 крупнейших, а теперь прибавила сразу 159 позиций и ворвалась во вторую сотню лидеров
Фото: из архива персс-службы компании «Марвел КТ»

«Марвел-Дистрибуция» появилась в 1991 году, основал фирму инженер-конструктор из Санкт-Петербурга Сергей Гирдин. Название было выбрано неслучайно: в переводе с английского marvel — «удивительное, прекрасное, диво», что почти 30 лет назад отражало суть деятельности компании — персональные компьютеры тогда воспринимались как нечто недоступное, но желанное, объясняет Гирдин.

Лидеры рейтинга РБК 500 Еще 6 фото
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Сегодня холдинг «Марвел-Дистрибуция» — один из крупнейших поставщиков ИТ-оборудования и электроники в России и СНГ. Совокупная выручка четырех юрлиц группы — 76,1 млрд руб. В РБК 500 холдинг представлен «Марвел КТ». В портфеле холдинга — более 120 производителей (Acer, Canon, Cisco, IBM, Lenovo, Xiaomi, Microsoft, Sony и др.), среди клиентов — сетевые магазины бытовой техники, интернет-площадки, салоны связи и т.д. Кроме того, для некоторых брендов «Марвел» выполняет функции представительства и занимается продвижением их на российском рынке, например, для производителей смартфонов OnePlus, Elephone, Doogee.

В РБК 500 прошлого года «Марвел КТ» была новичком и занимала 322‑е место с выручкой около 27,6 млрд руб. За 2016-й поставщик техники увеличил доход на 123%, до 63,9 млрд руб., и отыграл 159 позиций: в нынешнем РБК 500 «Марвел» занимает 163-е место. При этом общая динамика в холдинге по итогам 2016-го составила 33%: рост в «Марвеле» объясняют ослаблением курса рубля за год примерно на 10%, что привело к увеличению выручки по товарам в валюте, и привлечением новых производителей — добавились 585 партнеров.

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Бизнес

Рост выручки именно «Марвел КТ» связан с началом консолидации бизнеса: в 2016-м все основные контракты с поставщиками были переведены на это юрлицо, пояснила представитель компании Юлия Салагаева. Реорганизация нужна для «повышения прозрачности бизнеса, снижения административных издержек» и оптимизации логистики внутри группы.

«Мой принцип сейчас: в компании нет места пенсионерам — я имею в виду не реальный возраст, а состояние духа, — говорил в интервью изданию «Деловой Петербург» в июне 2017 года Гирдин. — Болота в бизнесе быть не должно, состояние спокойствия бизнес может и не пережить. Надо развиваться».

Автор: Ирина Юзбекова.
Теги: рейтинг , электроника , РБК 500 , «Марвел»
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