Релакс, успокоение и карты таро. Что россияне искали в книгах в 2023-м

Что читали россияне в 2023 году — РБК опросил крупнейшие электронные библиотеки, книжные магазины и издательства. «Успокаивающие книги надолго вошли в топы в России», — отмечают в «Букмейте»

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В 2023 году россияне активно читали литературу по саморазвитию, личностному росту и психологии. При этом в нон-фикшене все более заметное место занимал условный жанр «книги релакса», флагманом которого стала Ольга Примаченко, прямо с обложки объясняющая, что «к себе надо нежно» и «ты не закончишься». В художественной литературе российского читателя интересовала классика, романы Виктора Пелевина, а также азиатские авторы.

Изменились и отношения с властями — теперь издательства и онлайн-библиотеки были вынуждены проверять произведения на наличие ЛГБТ-пропаганды, запрет на которую в конце 2022-го распространился в России на все возрасты. Ряд литераторов были признаны иностранными агентами. А закончился год скандалом вокруг Бориса Акунина (в январе 2024-го его признали иноагентом). СК завел против него дело, а Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов. Это не является основанием для того, чтобы убирать его книги с полок магазинов и из библиотек, но крупнейшие издательства все же решили снять произведения Акунина с выпуска и продажи.

«Книги релакса»

В принадлежащей «Яндексу» электронной библиотеке «Букмейт» рассказали РБК о самых популярных книгах 2023 года у своих пользователей. В первой тройке оказались «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко (в 2022 году они тоже были в числе лидеров по прочтениям и прослушиванию), а также «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина. Новая книга писателя, вышедшая 29 сентября (в тот же день, что и «KGBT+» годом ранее), занимает третью строчку. Выход романов Пелевина из года в год является одним из самых ожидаемых событий литературного мира, и они традиционно оказываются в десятке самых читаемых книг.

Также среди новинок в топ-10 от «Букмейта» оказались «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» Харальда Хорфа о популярной видеоигре, новая книга Ольги Примаченко «Всё закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки». Пополнили список бестселлеров психологической и достигаторской литературы «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона (четвертое место), «Теория невероятности. Как мечтать, чтобы сбывалось, как планировать, чтобы достигалось» Татьяны Мужицкой (седьмое место), «Думай и богатей» Наполеона Хилла (восьмое место) и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона (девятое место). Единственный представитель классики в десятке — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Шеф-редактор «Букмейта», критик Константин Мильчин отмечает доминирование литературы по саморазвитию, психологии, личностному росту. А книги вроде текстов Мужицкой или Примаченко он предложил выделить в условный жанр «книги релакса». «Думаю, что и в следующем году мы увидим доминирование того же жанра и тех же сочинительниц. В мире слишком много стресса и вряд ли будет меньше. Книги, которые успокаивают, останутся актуальны», — уверен Мильчин. Эта тенденция была актуальна и в 2022 году.

Книжный магазин «Библио-Глобус» также представил свой рейтинг самых читаемых книг 2023 года. В десятку вновь попали новая книга Пелевина и бестселлер Примаченко. Также там есть два произведения Захара Прилепина — «Координата Z» и «Шолохов. Незаконный», свежая Ханья Янагихара и мемуары Николая Цискаридзе. Тенденцию обращения читателей к книге как опоре в непростом мире подтверждает присутствие в десятке Эриха Фромма и Виктора Франкла.

Топ-10 от «Библио-Глобуса» Елена Вавилова «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства»

Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин»

Михаил Головлев «СВО. Клаузевиц и пустота»

Захар Прилепин «Координата Z»

Эрих Фромм «Искусство любить»

Захар Прилепин «Шолохов. Незаконный»

Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»

Ханья Янагихара «До самого рая»

Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере»

Николай Цискаридзе «Мой театр. По страницам дневника. Книга 1»

Среди тенденций ушедшего 2023 года в пресс-службе «Библио-Глобуса» отметили:

увеличение популярности азиатской литературы;

высокий спрос на книги о саморазвитии и психологии, а также на литературу об истории, мемуары и книги об искусстве;

заметные различия в спросе в офлайн- и интернет-магазине.

В офлайн-продаже самым популярным жанром весь 2023 год оставалась художественная литература, на первом месте по запросам — современная российская литература. Среди авторов лидировали: Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Сергей Лукьяненко, Дина Рубина, Павел Басинский, Евгений Водолазкин. В интернет-магазине лидерство продаж — за книгами о саморазвитии и нон-фикшен литературой. Что касается азиатской литературы, то в числе популярных авторов — Лю Цысинь, Содзи Симада, Мо Янь.

Даниэль Канеман «Думай медленно... решай быстро» (Фото: Издательство АСТ) Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин» (Фото: Издательство «Эксмо») Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (Фото: Издательство «Эксмо») Мосян Тунсю «Благословение небожителей» (Фото: Издательство «Эксмо») Вэлс Мартин «Таро Уэйта. Большая книга символов. Подробный разбор каждой карты. Понятный самоучитель» (Фото: Издательство АСТ) Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» (Фото: Издательство БОМБОРА) Джордж Оруэлл «1984» (Фото: Издательство АСТ) Ханья Янагихара «До самого рая» (Фото: Издательство Corpus) Людмила Петрановская «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» (Фото: Издательство АСТ)

В электронном сервисе «Строки» (МТС) самыми популярными жанрами были современная зарубежная литература, книги по саморазвитию, любовные романы, классическая литература и фантастика. А лидером среди книг оказался главный бестселлер психологической помощи от Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».

Эта же книга заняла первое место в топ-10 объединенной книжной сети «Читай-город — Буквоед». В десятке оказалась еще одна книга Примаченко «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе» и Эрих Фромм, как и у сети «Библио-Глобус». Впервые в рейтинг попала детская книга российского автора — популярность новеллизации «Чебурашки» Анны Масловой связана с прокатным успехом фильма с одноименным названием. Из рейтинга 2022 года в 2023-й перекочевали «Портрет Дориана Грея» и «1984». А тренд на возрастающий интерес к азиатской литературе обеспечил попадание в топ-10 яркого представителя азиатской прозы Мосян Тунсю и ее новеллы «Благословение небожителей. Том 1».

Топ-10 от «Читай-города — Буквоеда» Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»

Эрих Фромм «Искусство любить»

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

Анна Маслова «Чебурашка. Официальная новеллизация»

Мосян Тунсю «Благословение небожителей. Том 1»

Джордж Оруэлл «1984»

Ольга Примаченко «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе»

Джон Стрелеки «Кафе на краю земли»

Стефани Шталь «Ребенок в тебе должен обрести дом»

Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»

Основных трендов 2023 года «Читай-город — Буквоед» насчитал четыре.

Заметно возрос интерес к теме Азии — на 48% выросли продажи азиатских новелл. Читатели часто не останавливаются на прочтении первой части, а собирают коллекции и серии. Яркие примеры таких «литературных франшиз» — «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото, «Истребитель демонов» Коёхару Готогэ, «Проза бродячих псов» Кафки Асагири.

Второй результат по росту продаж, выраженному в штуках (плюс 18%), показали книги, связанные с историей России, посвященные внутреннему туризму, местной кухне, мнению иностранцев, проживающих в России.

Пресс-служба сети также отметила сохранение глобального тренда последних лет — интереса к психологической литературе, книгам по самопомощи.

Последним трендом, достаточно новым для российской аудитории, стал интерес к картам таро. «Карты таро и метафорические карты стали драйверами продаж раздела эзотерики. Самые популярные — классические «Таро Уэйта», таро о любви и деньгах. Это также связано с общим трендом на литературу, которая поддерживает в условиях неопределенности», — отмечают в «Читай-городе — Буквоеде».

Комиксы и повышенная эмоциональность

В издательской группе «Эксмо-АСТ» отмечают, что в нон-фикшене главным жанром 2023 года стала психология, среди новинок выросла доля литературы по эзотерике и искусству.

В их пятерку нон-фикшена вошли:

две книги Людмилы Петрановской «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка», «Если с ребенком трудно»;

труд Тимофея Кармацкого «Доказательная психосоматика: факты и научный подход. Очень полезная книга для всех, кто думает о здоровье»;

Вэлс Мартин «Таро Уэйта. Большая книга символов. Подробный разбор каждой карты. Понятный самоучитель»;

книга Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

Что касается художественной литературы, то здесь, по данным АСТ, проявилась свежая тенденция: интерес к молодежной литературе — и российской, и зарубежной — значительно возрос.

Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов в разговоре с РБК сказал: «Для всех очевидно, что основной двигатель книжного рынка — это молодежная литература и примкнувшие к ней комиксы, со всеми характерными для этого сегмента трендами — ориентация на азиатские мотивы, обильные фантдопущения, повышенная эмоциональность».

Первую десятку популярных авторов, по данным АСТ, возглавил Стивен Кинг (лидировавший и в 2022 году), второе и третье места у Эриха Марии Ремарка и Федора Достоевского. Далее по списку — братья Стругацкие, Ли Бардуго, Николас Спаркс, Эрих Фромм, Джордж Оруэлл, Екатерина Вильмонт, Анджей Сапковский.

Данные издательства «Бомбора» по нон-фикшен-литературе подтверждает общее направление в предпочтениях читателей. Книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» уверенно занимает первую строчку с цифрой более 381 тыс. скачиваний и покупок бумажных книг, обгоняя «серебряного призера» почти на 200 тыс. На втором месте — книга того же автора «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе». В топ-10 от «Бомборы» еще две книги Примаченко, автор мотивационных книг Джон Стрелеки, психотерапевт Стефани Шталь, тренер по успеху Джен Синсеро, психолог Роберт Чалдини, бизнес-тренер Джим Лоулесс и Джордж Клейсон и его «Самый богатый человек в Вавилоне».

Заметный рост продаж в категории «популярная психология, саморазвитие и личная эффективность» отметила и пресс-служба издательской группы «Альпина». Кроме того, в начале года был рост продаж в категории «исторический нон-фикшен». Ирина Антонова, директор «Альпины» по маркетингу, считает, что это связано не только с выходом новинок в этой области, но и с желанием читателей, с одной стороны, «закрыть пробелы в собственных знаниях, а с другой — это возможность под новым углом посмотреть на текущие мировые события и современное общество, разобраться и составить собственное мнение о возможных исторических параллелях».

Рост интереса к азиатской литературе, отмеченный книжным магазином «Библио-Глобус», подтвердили результаты читательского года издательства «Эксмо». Самой популярной книгой стал бестселлер китайской писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей» (тома 3, 4, 5). Также в топ-10 оказался «Профайлер» Лэй Ми, автора детективов и преподавателя криминальной психологии в китайском Университете уголовной полиции.

В тройке новинок — «Путешествие в Элевсин» и детектив Александры Марининой «Дебютная постановка» (тома 1, 2). Кроме того, в десятке — три книги Майка Омера, мастера остросюжетных романов, роман британца Джона Марсса и две представительницы жанра young adult Ася Лавринович и Лия Арден.

Главным жанром для читателей «Эксмо» остаются детективы (7,8 млн покупок и скачиваний), классическая проза и фантастика — 4,8 млн и 2,8 млн соответственно, современная и молодежная проза — 2 млн и 1,8 млн покупок. Замыкает список востребованных жанров любовный роман (1,7 млн офлайн-покупок и скачиваний).

Иноагенты, запрет пропаганды ЛГБТ и дело против Акунина

Новые иностранные агенты и дела о фейках

Влияние на вид полок в книжных магазинах оказывали и действия властей. В декабре 2022-го вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он обязывал издательства маркировать пометкой «18+» произведения авторов, включенных в список иноагентов. Кроме того, их книги стали упаковывать в непрозрачную пленку.

За 2023 год Минюст признал иноагентами еще ряд писателей. Среди них — авторы романа «Лето в пионерском галстуке» и его продолжения «О чем молчит ласточка» Елена Прокашева и Екатерина Дудко (известны под псевдонимами Елена Малисова и Катерина Сильванова); писательница, поэтесса, переводчица, автор детских книг и комиксов «Заяц ПЦ» Линор (Юлия) Горалик; сын писателя и драматурга Эдварда Радзинского Олег Радзинский. На следующий месяц после признания иноагентом Горалик сообщила, что ее сайт, где были «стихи, проза, арт, детские книги, статьи по теории моды» и комикс «Заяц ПЦ», заблокировал Роскомнадзор.

7 августа 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского (Минюст внес его в реестр иноагентов) к восьми годам колонии по делу о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Также в самом конце 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста (ранее подобная пропаганда была запрещена среди несовершеннолетних). Еще до окончательного принятия закона президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в разговоре с РБК предупреждал, что «размытые формулировки ключевых понятий» ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке.

Первое административное дело по новым нормам завели вскоре после принятия нового закона, в январе 2023-го. Дело возбудили против издательства Popcorn Books. Его главный профиль — литература в жанре young adult, то есть произведения для молодежи. В 2021-м издательство выпустило роман «Лето в пионерском галстуке».

В том же месяце сеть «Читай-город — Буквоед» сообщила, что сняла с продажи ряд книг с ЛГБТ-тематикой по инициативе Popcorn Books. Убирать книги, которые могли попасть под действие нового закона, обещал и сервис «ЛитРес», но при этом отмечал их доля в каталоге не превышает 1%.

После возбуждения дела владелец Popcorn Books Денис Котов (основатель книжной сети «Буквоед») решил продать актив. Сам он купил издательство в июле 2022 года. До этого 65,5% компании принадлежало ирландской Bookmate Limited, еще 24,5% — гендиректору издательства Individuum Алексею Докучаеву, а 10% — экс-гендиректору Bookmate в России Андрею Баеву (Bookmate Limited, Докучаев и Баев были признаны Минюстом иноагентами). Основной причиной продажи Котов назвал то, что не планировал заниматься издательским делом. «Это для меня был финансовый актив, в который я вошел летом прошлого года с финансовыми целями. Потом складывалась разная информационная ситуация», — отмечал он.

В августе 2023 года «Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books. Новый владелец сообщил, что будет инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл, и обещал не вмешиваться в редакционную политику.

Позже, в ноябре, против «Эксмо» возбудили дело об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за книги комиксов «Голубь Геннадий». На ней было указано возрастное ограничение «12+». 27 декабря «Эксмо» оштрафовали на 900 тыс. руб.

30 ноября 2023-го Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Но до конца года решение суда так и не вступило в силу. Так что как оно скажется на книжной отрасли, станет понятно уже в 2024-м.

Дело против Акунина

Издательство АСТ 15 декабря 2023 года объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесены в реестр иноагентов). «Публичные заявления писателей (телефонные разговоры с пранкерами. — РБК), которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — заявил глава издательства Павел Гришков. О приостановке продаж книг Быкова и Акунина сообщили также в сети магазинов «Читай-город» и сервисе электронных книг «Литрес», которые контролируются главой АСТ Олегом Новиковым.

Еще через несколько дней против Акунина возбудили уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК; до 15 лет лишения свободы, если действия повлекли тяжкие последствия).

Росфинмониторинг внес одного из самых популярных писателей в реестр террористов и экстремистов. Попавшим в список замораживают банковские счета и иное имущество в России — разрешается только получать и расходовать зарплату в размере не более 10 тыс. руб. в месяц. Также попавшим в список запрещено учреждать общественные объединения и некоммерческие организации, поясняли опрошенные РБК юристы. При этом они подчеркивали, что нет никакого запрета на распространение книг Акунина или фильмов и сериалов, снятых по его романам или сценариям.

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году. Акунин неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

Из онлайн-библиотек и издательств, которые опросил РБК, Акунина в своих топах за 2023 год не упомянул практически никто. Только «Строки» сообщили, что он был одним из трех авторов, которых пользователи ищут на сервисе чаще всего. При этом по итогам 2022 года, например, «ЛитРес» называл Акунина самым популярным писателем (по выручке). Российская книжная палата в рейтинге наиболее издаваемых авторов по художественной литературе по итогам первого полугодия 2023-го ставила Акунина на 13-е место с суммарным тиражом 158,5 тыс. экземпляров. В аналогичном исследовании за январь—сентябрь его в топ-20 уже не было. При этом Российская государственная библиотека, данные которой приводит «Коммерсантъ», оценивает суммарный тираж книг Акунина за девять месяцев 2023 года в 259 тыс. экземпляров.