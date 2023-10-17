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Писательница Линор Горалик сообщила о блокировке своего сайта

В России заблокировали сайт поэтессы и писательницы Линор Горалик, сообщила она сама. В августе Минюст признал ее иноагентом, заявив, что она собирала средства в поддержку Украины и пропагандировала ЛГБТ
Линор Горалик
Линор Горалик (Фото: Rodrigo Fernandez / Wikimedia Commons)

Сайт писательницы Линор Горалик (признана Минюстом иноагентом) заблокирован Роскомнадзором, сообщила она сама в своем Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Мой персональный сайт сегодня заблокировал Роскомнадзор. Стихи, проза, арт, детские книги, статьи по теории моды. Ах да, [комикс] «Заяц ПЦ», — написала она. 

Сайт Горалик в России не открывается, убедился корреспондент РБК. Сайт Горалик в едином реестре запрещенных сайтов отсутствует.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Горалик признали иноагентом в августе этого года. Как заявили в Минюсте, она участвовала в сборе средств в поддержку Украины и пропагандировала ЛГБТ, что «противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Горалик родилась в 1975 году в Днепропетровске (сейчас — Днепр), с 1989 года жила в Израиле. В начале 2000-х она переехала в Москву, а в 2014-м вернулась в Израиль.

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Она пишет прозу и стихотворения, занимается переводами, а также является автором комиксов «Заяц ПЦ».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Линор Горалик блокировка сайта Роскомнадзор
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