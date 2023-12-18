Юристы оценили последствия решения Росфинмониторинга для книг Акунина

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Бориса Акунина. Опрошенные РБК юристы рассказали, может ли это повлиять на продажи книг, и объяснили, какие последствия для писателя повлечет решение

Фото: Андрей Бок / ТАСС

Решение Росфинмониторинга в включить писателя Бориса Акунина в список террористов и экстремистов повлечет блокировку его банковских счетов в России. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин напомнил, что в случае внесения в соответствующий список у человека должны быть заморожены денежные средства и иное имущество на территории России, ему запрещено учреждать в стране общественные объединения и некоммерческие организации. «Фактически после сегодняшнего решения нормальная юридическая жизнь писателя в России становится невыносимой», — отметил Добрынин.

Юрист Юлия Вербицкая добавила, что также запрещено осуществлять операции с денежными средствами и другим имуществом, кроме тех получения и расходования зарплаты в размере не более 10 000 руб. в календарный месяц. Есть ограничения на финансовые операции с целью уплаты штрафов и иных обязательных платежей.

По ее словам, ограничительные меры Росфинмониторинга распространяются в том числе и на не совместно проживающими с ними членов семей, не имеющих самостоятельного дохода.

При этом внесение в реестр не означает запрета на распространение книг Акунина или фильмов и сериалов, снятых по его романам или сценариям. Для этого необходимо, чтобы эксперты установили, что в художественном произведении есть информация террористической или экстремистской направленности. Это нужно и для приостановки продаж книг в соответствии с федеральным законом 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму».

«На практике мы видим случаи исключения спектаклей по произведениям Бориса Акунина из репертуара театров, исключение имени автора из публикаций, удаление имя автора с афиш, что вне всякого сомнения является нарушением авторских прав писателя, творчество которого хорошо известно, пользуется высокой популярностью и элементов экстремизма или оправдания терроризма в своих произведениях, например про «Историю государства Российского» или похождения любимца публики Эраста Фандорина — не содержит», — сказала Вербицкая.

Управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк&Партнеры» Владислав Ватманюк добавил, что формального запрета на издание книг, показа экранизации и спектаклей по сценариям Бориса Акунина нет. А вот операции по перечислению Акунину вознаграждения, подлежащего выплате в связи с использованием его интеллектуальных прав, подпадают под ограничения.

Ряд книжных магазинов приостановили продажу книг Акунина. «Литрес» на своем сайте сообщил, что приостанавливает продажи «в связи с заявлениями, опубликованными в СМИ». В пресс-службе Wildberries сообщили, что книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан иноагентом) на площадке нет. «В случае с книгами Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, издатель, являющийся нашим поставщиком, принял решение снять с продажи все книги этих авторов у нас на площадке. Мы со своей стороны проинформировали и рекомендовали это сделать дистрибуторам, которые торгуют книгами этих авторов у нас», — сообщили там.

В Яндекс-маркете и Bookmate от комментариев отказались. В пресс-службе МТС (владеет сервисом «Строки») не ответили на запрос РБК.

Борис Акунин — один из самых читаемых авторов в России, его книги регулярно занимали первые места по продажам в стране. В 2022 году Акунин, по данным «Литреса», стал самым популярным автором по выручке. Наиболее известные его произведения — серия «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «История Российского государства».