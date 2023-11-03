МВД составило протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса «Голубь Геннадий»
Столичное управление МВД возбудило дело об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП) в отношении издательства «Эксмо» из-за книги комиксов «Голубь Геннадий». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, опубликовав ответ ведомства на его запрос.
Он указал на возрастное ограничение на прочтение комикса — 12+.
«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал «Голубя Геннадия» в украинскую военную форму», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
К публикации он прикрепил скриншоты из Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) автора комиксов, где голубь изображен в военной форме с украинским флагом и обложку книги комиксов. На ней голубь Геннадий изображен в толпе других птиц и говорит: «Я не такой как все!»
Как написала журналистка Ксения Собчак, по данным «Осторожно Media», поводом для составления протокола послужил монолог в комиксе об ориентации главного героя, голубя Геннадия.
В пресс-службе «Эксмо» сообщили РБК, что последний тираж этой книги был отпечатан 21 января 2022 года. Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и запрете ЛГБТ-демонстрации среди детей был подписан президентом Владимиром Путиным спустя почти год, в декабре.
Всем клиентам была сделана рассылка о запрете продаж, а договор с автором прекращен, ему ничего не выплачивается, добавили в издательстве.
Сеть книжных магазинов «Читай-город» проверила наличие комикса «Голубь Геннадий». В данный момент ни в рознице, ни на сайте комиксов данного цикла нет в продаже, заявили в компании.
Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста предусматривает ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. До этого в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет. Также закон ужесточил наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних.
Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.