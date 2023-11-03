МВД составило протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса «Голубь Геннадий»

На «Эксмо» составили протокол по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних из-за комиксов «Голубь Геннадий». В «Эксмо» отметили, что последний тираж комикса отпечатан в январе 2022-го, до ужесточения закона

Фото: Андрей Бок / ТАСС

Столичное управление МВД возбудило дело об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП) в отношении издательства «Эксмо» из-за книги комиксов «Голубь Геннадий». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, опубликовав ответ ведомства на его запрос.

Он указал на возрастное ограничение на прочтение комикса — 12+.

«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал «Голубя Геннадия» в украинскую военную форму», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

К публикации он прикрепил скриншоты из Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) автора комиксов, где голубь изображен в военной форме с украинским флагом и обложку книги комиксов. На ней голубь Геннадий изображен в толпе других птиц и говорит: «Я не такой как все!»

Как написала журналистка Ксения Собчак, по данным «Осторожно Media», поводом для составления протокола послужил монолог в комиксе об ориентации главного героя, голубя Геннадия.

В пресс-службе «Эксмо» сообщили РБК, что последний тираж этой книги был отпечатан 21 января 2022 года. Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и запрете ЛГБТ-демонстрации среди детей был подписан президентом Владимиром Путиным спустя почти год, в декабре.

Всем клиентам была сделана рассылка о запрете продаж, а договор с автором прекращен, ему ничего не выплачивается, добавили в издательстве.

Сеть книжных магазинов «Читай-город» проверила наличие комикса «Голубь Геннадий». В данный момент ни в рознице, ни на сайте комиксов данного цикла нет в продаже, заявили в компании.