Политика ,
0
В России завели первое дело по новым нормам о пропаганде ЛГБТ
МВД завело первое административное дело по новым нормам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сообщил депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Дело возбуждено в отношении издательства Popcorn Books по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Дело завело ОМВД «Гольяново» 28 декабря.
РБК направил запрос в Popcorn Books.
Материал дополняется.