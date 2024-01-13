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В петербургском Александринском театре отменили спектакли по Акунину

В Александринском театре в Петербурге отменили спектакли по Акунину
«Александринка» отменила спектакли по пьесе Акунина в день начала серии показов, сообщил депутат Заксобрания. Осенью 2022-го театр убрал имя писателя с афиши, а после внесения его в список террористов получил запрос от СК
Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

В Александринском театре в Санкт-Петербурге отменили спектакли «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина (12 января Минюст признал его иноагентом, до этого Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов), сообщил депутат Заксобрания города Борис Вишневский.

В телеграм-канале он написал, что его помощница собиралась пойти на один из спектаклей, запланированных на 12-14 января, однако днем 12 января она получила сообщение от «Александринки» об отмене постановки, а также экскурсии, которая должна была состояться перед показом. К публикации депутат прикрепил скрин сообщения.

«Можно только догадываться о причинах отмены прекрасного спектакля. Скорее всего, это связано с включением автора, по чьей пьесе поставлен спектакль, в известный список «террористов и экстремистов», составляемый Росфинмониторингом», — написал Вишневский.

О получении уведомления об отмене спектакля также сообщил читатель «Фонтанки». На сайте театра в афише на 12-14 января стоят другие постановки. На вопросы «Фонтанки» в «Александринке» не ответили.

РАМТ снял с репертуара все спектакли по книгам Акунина
Политика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году. В 2022-м «Литрес» назвал Акунина самым популярным автором (по выручке).

В октябре 2022 года писатель рассказал, что Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. В Минкультуры заявили, что удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили ее действия, закономерно. В феврале прошлого года Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш еще в одном театре, не уточнив, каком именно.

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В декабре СК возбудил против Акунина уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и публичном распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК), добавив, что планирует объявить его в розыск. Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

Этому предшествовало появление в Сети записи разговора писателя с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) во время видеозвонка, в котором они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры этой страны Александром Ткаченко.

После этого Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина», поставленный по его книгам. В Александринском театре сообщили «РИА Новости», что получили запрос из Следственного комитета и готовят на него ответ. РАМТ также отменил все спектакли по мотивам серии книг об Эрасте Фандорине, связав решение с «общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя».

Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и писателя Дмитрия Быкова, признанного Минюстом иноагентом. Аналогичное решение приняли сеть магазинов «Читай-город» и магазин электронных книг «Литрес». Книги Акунина также убрали из маркетплейсов. В издательстве «Захаров», публиковавшем писателя, прошли обыски.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александринский театр Санкт-Петербург Борис Акунин отмена
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