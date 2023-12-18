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На Бориса Акунина завели дело о «фейках» об армии и оправдании терроризма

На Бориса Акунина завели дело о «фейках» об армии и оправдании терроризма
Против Акунина возбуждены дела об оправдании терроризма и распространении «фейков» о российской армии. СК намерен объявить писателя в розыск. Он уже почти десять лет не живет в России
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Против писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК), сообщил Следственный комитет.

В СК добавили, что планируют объявить Акунина в розыск.

По первой максимальное лишение свободы — до семи лет лишения свободы, по второй — до 15 (в случае, если действия повлекли тяжкие последствия).

Об уголовном деле против писателя ранее рассказали источник РБК в правоохранительных органах.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году. В 2022-м «Литрес» назвал Акунина самым популярным автором (по выручке).

Ранее Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Внесенные в него люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета и использовать деньги на них.

«Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле», — прокомментировал решение Росфинмониторинга Акунин на своем сайте.

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Финансовая разведка внесла Акунина в список террористов и экстремистов
Политика
Борис Акунин

15 декабря издательство АСТ сообщило, что приостановит распространение книг Акунина, а также Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом). О приостановке продаж книг писателей сообщили также в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес», которые контролируются главой АСТ Олегом Новиковым.

В октябре прошлого года Акунин рассказал, что Российский академический молодежный театр в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. В Минкультуры заявили, что удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили ее действия, закономерно. В феврале Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш еще в одном театре, не уточнив, каком именно.

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